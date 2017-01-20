Реал - Сельта

И почему у меня только 78 руб осталось на этот матч:) поднял бы больше... коф 15,5...
|2 тур
|27 августа, суббота
|21:15
|Реал
|2:1
|Сельта
И почему у меня только 78 руб осталось на этот матч:) поднял бы больше... коф 15,5...
Я вижу, как второй матч Сельта автобусом будет играть. А так, Аспас нашел свою команду.
Бараны вот что!!!
че тоже экспресс обосрали?
пока печатал уже 1-2 летят)
и Варан опять привез))))это ппц
опять пошол зачем то вперед...ну ша будет концовка огонь
и все ровно Варан решил стать полузащитником...мда....где Пепе!!!!зачем он идет вперед?
еще непонимаю зачем Асенсио и Лукаса выпускать с первых минут, ну не тянут они...надеюсь пока
Победы Реалу!