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Судьи
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)
Материалы

Реал - Сельта

18.01.2017, Среда, 23:15 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Кубок, 1/4 финала , первый матч Реал - Сельта
Обзор матча
Испания. Примера (2016/2017)
2 тур
27 августа, суббота 21:15 Реал 2:1 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
5 марта, суббота 18:00 Реал 7:1 Сельта
9 тур
24 октября, суббота 17:00 Сельта 1:3 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:00 Сельта 2:4 Реал
14 тур
6 декабря, суббота 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Сельта 2:0 Реал
18 тур
6 января, понедельник 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
10 марта, воскресенье 22:00 Сельта 1:2 Реал
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Реал 2:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, четверг 00:30 Реал 4:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 13 декабря, четверг 01:00 Сельта 2:1 Реал
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 19 января 2017, 13:32

    И почему у меня только 78 руб осталось на этот матч:) поднял бы больше... коф 15,5...

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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 19 января 2017, 09:43

    Я вижу, как второй матч Сельта автобусом будет играть. А так, Аспас нашел свою команду.

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    Рейтинг: +38

    vaneavnea109 19 января 2017, 01:09

    Бараны вот что!!!

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    Рейтинг: +1710

    Benifacto > vaneavnea109 19 января 2017, 01:19

    че тоже экспресс обосрали?

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    Рейтинг: +1710

    Benifacto 19 января 2017, 00:52

    пока печатал уже 1-2 летят)





    и Варан опять привез))))это ппц




    опять пошол зачем то вперед...ну ша будет концовка огонь

    и все ровно Варан решил стать полузащитником...мда....где Пепе!!!!зачем он идет вперед?

    еще непонимаю зачем Асенсио и Лукаса выпускать с первых минут, ну не тянут они...надеюсь пока

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    Рейтинг: +1710

    Benifacto 19 января 2017, 00:42

    ну Варан красавец, и что он делал на цетре поля?там вроде модричь, тупо просрал позицию, ну марсело тоже хорошь, у Реальчика наметился спад, причем сильный, час катать мяч, и пропустить гол как во дворе это сильно

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 19 января 2017, 00:12

    Победы Реалу!

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