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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 25 января 2017
Сельта
25.01.2017, среда, 23:15
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Реал
44'
Данило (АГ)
85'
Д. Васс
62'
К. Роналду
90'
Л. Васкес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сельта - Реал
Замена
А. Фонтас
️️️️
Я. Аспас
90'
+3
90'
ГОЛ! 2:2!
Л. Васкес
Пас отдал
К. Бензема
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Васс
88'
88'
Замена
М. Диас
️️️️
Каземиро
ГОЛ! 2:1!
Д. Васс
85'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Гуидетти
84'
80'
Замена
А. Мората
️️️️
Иско
76'
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Асенсио
75'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Х. Кастро
72'
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Д. Васс
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Данило
44'
Желтая карточка
У. Мальо
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
22
Неманья Радойя
ОП
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Энцо Зидан
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Альварес
17
Кастро
14
Ронкалья
22
Кабрал
22
Мальо
22
Радойя
21
Диас
10
Васс
10
Бонгонда
10
Аспас
11
Гуидетти
3-1-2-2-2
1
Касилья
13
Данило
93
Рамос
6
Начо
5
Каземиро
8
Ковачич
8
Кроос
10
Асенсио
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
10
Васс
21
Гомес
21
Гомес
10
Васс
10
Аспас
3
Фонтас
3
Фонтас
10
Аспас
11
Гуидетти
19
Санчес
19
Санчес
11
Гуидетти
10
Асенсио
17
Васкес
17
Васкес
10
Асенсио
5
Каземиро
9
Диас
9
Диас
5
Каземиро
22
Иско
21
Мората
21
Мората
22
Иско
Остались в запасе
Сельта
Реал
25
Иван Вильяр
ВР
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Энцо Зидан
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Энцо Зидан
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Сельта - Реал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Балаидос
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