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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 18 января 2017
Реал
18.01.2017, среда, 23:15
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Сельта
69'
Марсело
64'
Я. Аспас
70'
Х. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Сельта
89'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Д. Васс
87'
Замена
П. Систо
️️️️
Т. Бонгонда
82'
Замена
С. Гомес
️️️️
Я. Аспас
Замена
К. Бензема
️️️️
Данило
80'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Васкес
71'
70'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кастро
Пас отдал
Я. Аспас
ГОЛ! 1:1!
Марсело
Пас отдал
К. Роналду
69'
64'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Замена
А. Мората
️️️️
М. Асенсио
53'
Травма
М. Асенсио
52'
45'
Желтая карточка
П. Эрнандес
42'
Желтая карточка
М. Диас
Желтая карточка
С. Рамос
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
(К)
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
22
Неманья Радойя
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Касилья
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
13
Данило
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
17
Васкес
7
Роналду
4-2-2-1-1
1
Альварес
14
Ронкалья
22
Мальо
22
Кабрал
17
Кастро
21
Диас
22
Радойя
10
Васс
19
Эрнандес
10
Бонгонда
10
Аспас
17
Васкес
8
Ковачич
8
Ковачич
17
Васкес
13
Данило
9
Бензема
9
Бензема
13
Данило
10
Асенсио
21
Мората
21
Мората
10
Асенсио
10
Аспас
21
Гомес
21
Гомес
10
Аспас
10
Бонгонда
77
Систо
77
Систо
10
Бонгонда
10
Васс
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Васс
Остались в запасе
Реал
Сельта
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Реал - Сельта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
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