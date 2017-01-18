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    Гаврилов считает, что Самедов – среднее приобретение для «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о переходе из «Локомотива» в стан красно-белых полузащитника Александра Самедова.

    «Самедов – средний игрок, если говорить откровенно. Пока не знаю, какую роль он будет играть в команде, но в «Локомотиве» он считался лидером, потому что больше было некому. Это среднее усиление для «Спартака», – сказал Гаврилов.

    Напомним, воспитанник «Спартака» подписал с московским клубом контракт 16 января. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 3,5 миллиона евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2017 19:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 января 2017, 09:44

      Нет у нас сейчас в России звезд величины Гаврилова, все сборники среднего а может даже и ниже среднего уровня! Но ей богу не могу понять нахрена купили Самедова!

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 19 января 2017, 00:31

      я тож так думаю )

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 18 января 2017, 21:17

      Возможно он прав.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 января 2017, 20:59

      Ветеран погарячился, назвав средним, совершенно идиотский, другого слова не подобрать, трансфер!!!

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 января 2017, 20:36

      Ю.Гаврилов-величина. Он знает толк в футболе.

      3
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