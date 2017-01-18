Гаврилов считает, что Самедов – среднее приобретение для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о переходе из «Локомотива» в стан красно-белых полузащитника Александра Самедова.

«Самедов – средний игрок, если говорить откровенно. Пока не знаю, какую роль он будет играть в команде, но в «Локомотиве» он считался лидером, потому что больше было некому. Это среднее усиление для «Спартака», – сказал Гаврилов.

Напомним, воспитанник «Спартака» подписал с московским клубом контракт 16 января. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 3,5 миллиона евро.