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  • В «Крыльях Советов» отказываются разглашать сумму трансфера Молло в «Зенит»

В «Крыльях Советов» отказываются разглашать сумму трансфера Молло в «Зенит»

18 января 2017, 14:23
11

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин отреагировал на информацию о том, что ФИФА может провести разбирательства обстоятельств перехода полузащитника Йоана Молло в «Зенит».

Напомним, «Сент-Этьен», который получил 50% от суммы трансфера француза в клуб из Санкт-Петербурга, сообщил, что сумма сделки составила 3,2 миллиона евро, а не 500 тысяч, о которых ранее говорил «Зенит».

«Я читаю прессу, как и вы. Пусть обращаются. Один покупает, другой продает, и можно все что угодно напридумывать, наговорить.

Беспокоит ли эта ситуация? Нет, абсолютно, мы готовы к этому. Хочу отметить, что мы арендовали Молло год назад у «Сент-Этьена», мы платили определенные деньги за аренду.

Я думаю, что «Сент-Этьен» уже получил достойные деньги даже за аренду игрока. Еще у нас есть одно понимание – трансфер Молло из «Сент-Этьена» летом стоил нам ноль, и этим, по-моему, все вопросы снимаются. Мы им выплатим 50% с трансфера, который был с «Зенитом». Сколько составила сумма, я не могу говорить, это наши отношения с «Зенитом»; ни один клуб вам такую информацию не выдаст. Может, мы его за доллар продали», – сказал Шляхтин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Сент-Этьен Крылья Советов Молло Йоан
Комментарии (11)
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Спартак-воин
1484738896
Совсем охренели крылья и бомжики. Ничего, судебные органы разберутся с вашими махинациями.
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Said_
1484739967
вот это компетентность! ))
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FanatSerj
1484740389
Сначала Новосельцев, потом Молло никто Газпромовским баблом делиться не хочет!
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alll-1
1484740394
АЛЕКС 58 - трусливая баба
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multi1984
1484741529
Ну и правильно,что лягушаток крутите на одном месте) Ранее они сами говорили .что получат 250 тысяч .Прессы видимо начитались) а вообще похоже на желтуху это всё
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VVM1964
1484753300
КИНУЛИ «Сент-Этьен» , ЭТО ПО НАШЕМУ .
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marshal9
1484759506
говорят зенит бабками раскидывается ,а он оказывается нормально мутит
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andrey16351
1484782683
И почему это Шляхтин думает что он не должен называть суммы ? Команда содержится за счёт бюджета города и я как налогоплательщик получаюсь как акционер клуба и имею право знать все финансовые движения клуба !!!
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