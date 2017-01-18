В «Крыльях Советов» отказываются разглашать сумму трансфера Молло в «Зенит»

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин отреагировал на информацию о том, что ФИФА может провести разбирательства обстоятельств перехода полузащитника Йоана Молло в «Зенит».

Напомним, «Сент-Этьен», который получил 50% от суммы трансфера француза в клуб из Санкт-Петербурга, сообщил, что сумма сделки составила 3,2 миллиона евро, а не 500 тысяч, о которых ранее говорил «Зенит».

«Я читаю прессу, как и вы. Пусть обращаются. Один покупает, другой продает, и можно все что угодно напридумывать, наговорить.

Беспокоит ли эта ситуация? Нет, абсолютно, мы готовы к этому. Хочу отметить, что мы арендовали Молло год назад у «Сент-Этьена», мы платили определенные деньги за аренду.

Я думаю, что «Сент-Этьен» уже получил достойные деньги даже за аренду игрока. Еще у нас есть одно понимание – трансфер Молло из «Сент-Этьена» летом стоил нам ноль, и этим, по-моему, все вопросы снимаются. Мы им выплатим 50% с трансфера, который был с «Зенитом». Сколько составила сумма, я не могу говорить, это наши отношения с «Зенитом»; ни один клуб вам такую информацию не выдаст. Может, мы его за доллар продали», – сказал Шляхтин.