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    В «Крыльях Советов» отказываются разглашать сумму трансфера Молло в «Зенит»

    Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин отреагировал на информацию о том, что ФИФА может провести разбирательства обстоятельств перехода полузащитника Йоана Молло в «Зенит».

    Напомним, «Сент-Этьен», который получил 50% от суммы трансфера француза в клуб из Санкт-Петербурга, сообщил, что сумма сделки составила 3,2 миллиона евро, а не 500 тысяч, о которых ранее говорил «Зенит».

    «Я читаю прессу, как и вы. Пусть обращаются. Один покупает, другой продает, и можно все что угодно напридумывать, наговорить.

    Беспокоит ли эта ситуация? Нет, абсолютно, мы готовы к этому. Хочу отметить, что мы арендовали Молло год назад у «Сент-Этьена», мы платили определенные деньги за аренду.

    Я думаю, что «Сент-Этьен» уже получил достойные деньги даже за аренду игрока. Еще у нас есть одно понимание – трансфер Молло из «Сент-Этьена» летом стоил нам ноль, и этим, по-моему, все вопросы снимаются. Мы им выплатим 50% с трансфера, который был с «Зенитом». Сколько составила сумма, я не могу говорить, это наши отношения с «Зенитом»; ни один клуб вам такую информацию не выдаст. Может, мы его за доллар продали», – сказал Шляхтин.

    Источник: ТАСС

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    18.01.2017 14:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17

      andrey16351 19 января 2017, 02:38

      И почему это Шляхтин думает что он не должен называть суммы ? Команда содержится за счёт бюджета города и я как налогоплательщик получаюсь как акционер клуба и имею право знать все финансовые движения клуба !!!

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 18 января 2017, 20:11

      говорят зенит бабками раскидывается ,а он оказывается нормально мутит

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 18 января 2017, 15:12

      Ну и правильно,что лягушаток крутите на одном месте) Ранее они сами говорили .что получат 250 тысяч .Прессы видимо начитались) а вообще похоже на желтуху это всё

      2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 14:53

      АЛЕКС 58 - трусливая баба

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2017, 14:53

      Сначала Новосельцев, потом Молло никто Газпромовским баблом делиться не хочет!

      0
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      Рейтинг: +80

      Said_ 18 января 2017, 14:46

      вот это компетентность! ))

      0
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 18 января 2017, 14:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Совсем охренели крылья и бомжики. Ничего, судебные органы разберутся с вашими махинациями.

      -8
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Спартак-воин 18 января 2017, 15:13

      УДАЧИ!XD

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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > Спартак-воин 18 января 2017, 15:16

      Зае****ться разбераться

      1
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      Рейтинг: +73

      MonTee > Спартак-воин 18 января 2017, 17:37

      лучший ник. Прям про тебя. Интернет боец....

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