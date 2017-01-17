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Гвардиола хочет подписать Обамеянга и Санчеса

17 января 2017, 12:55
11

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен провести масштабное усиление состава. Испанский специалист хочет видеть в команде как минимум шесть новичков.

Среди потенциальных игроков «Манчестер Сити» значатся защитники «Саутгемптона» Райан Бертранд и Вирджил ван Дейк. Для усиления нападения Гвардиола отдает предпочтение форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу и Алексису Санчесу из «Арсенала».

«Манчестер Сити» после 21-го тура занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы зимы-2017 Манчестер Сити Боруссия Д Арсенал Санчес Алексис Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (11)
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multi1984
1484647539
С нынешним даже составом АПЛ можно выигрывать.
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sergun-kuk
1484650567
Источник: «Манчестер Сити» приготовил 100 миллионов на Месси
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Black77718
1484651160
Победа Лестера доказывает что почти с любым адекватным составом можно выиграть если иметь норм защиту,опорную зону,самоотверженность и умение колоть на контр выпаде впереди.Только вот у Сити слишком возрастная команда,а у Гвардиолы нет возможности заменить хотя бы 50% состава или он не хочет,плюс он творит чушь как и в Баварии,сначала пытался поставить пас,потом стал метаться и в итоге ни то ни сё,вечный слив Испанским клубам.Бедные Сильва и Агуэро лучше бы играли в Атлетико,Барсе или Реале.
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elizaveta-285
1484652190
Источник: «Манчестер Сити» приготовил 100 миллионов на Месси
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football1806
1484653455
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ivanthebest
1484653581
Выходит даже Пелегрини вовсе не физрук... Пепито в АПЛ показывает свой истинный класс... Это не Испания и не Германия...
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Arsenal94London
1484653727
Ему края защиты надо усиливать и толкового кипера покупать, так что эти новости не стоят никакого внимания.
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джон базелон
1484657786
Физрук он самый настоящий!Тренировать Барселону с Хави,Иньестой и Месси мог даже садовник.Раньери всем доказал,что значит быть настоящим знатоком тренерского искусства.Гвардиола не выйграет АПЛ и не сможет взять ЛЧ с Манчнстер Сити,да и с любой другой командой.Надо было Сити брать Раньери или Клоппа.Посмотрите как и с кем работает немец,фантастический тренер,Хосе и рядом с ним не стоит.
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alexis02lion
1484658705
Пусть дальше хочет. Хотелка у Пепа всегда была большая. И то он говорит после поражения Эвертону что в гонке за чемпионство не участвуем уже и тут сразу столько новичков. По сути по каждой кандидатуре. Бертранда может заберёт, всё равно не топ. Вирджила кто посильнее приютит, ему нужен рост и стабильность. Обамеянг не нужен Зидану, а значит сюда за большое бабло может перейти. Санчес точно доиграет в Арсенале сезон.
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egrrr
1484742887
пусть и дальше копит денег на месси , никакого санчеса ему!!
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