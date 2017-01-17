Гвардиола хочет подписать Обамеянга и Санчеса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен провести масштабное усиление состава. Испанский специалист хочет видеть в команде как минимум шесть новичков.

Среди потенциальных игроков «Манчестер Сити» значатся защитники «Саутгемптона» Райан Бертранд и Вирджил ван Дейк. Для усиления нападения Гвардиола отдает предпочтение форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу и Алексису Санчесу из «Арсенала».

«Манчестер Сити» после 21-го тура занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место.