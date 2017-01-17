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    Гвардиола хочет подписать Обамеянга и Санчеса

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен провести масштабное усиление состава. Испанский специалист хочет видеть в команде как минимум шесть новичков.

    Среди потенциальных игроков «Манчестер Сити» значатся защитники «Саутгемптона» Райан Бертранд и Вирджил ван Дейк. Для усиления нападения Гвардиола отдает предпочтение форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу и Алексису Санчесу из «Арсенала».

    «Манчестер Сити» после 21-го тура занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    17.01.2017 12:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +997

      egrrr 18 января 2017, 15:34

      пусть и дальше копит денег на месси , никакого санчеса ему!!

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 января 2017, 16:11

      Пусть дальше хочет. Хотелка у Пепа всегда была большая. И то он говорит после поражения Эвертону что в гонке за чемпионство не участвуем уже и тут сразу столько новичков. По сути по каждой кандидатуре. Бертранда может заберёт, всё равно не топ. Вирджила кто посильнее приютит, ему нужен рост и стабильность. Обамеянг не нужен Зидану, а значит сюда за большое бабло может перейти. Санчес точно доиграет в Арсенале сезон.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 января 2017, 15:56

      Физрук он самый настоящий!Тренировать Барселону с Хави,Иньестой и Месси мог даже садовник.Раньери всем доказал,что значит быть настоящим знатоком тренерского искусства.Гвардиола не выйграет АПЛ и не сможет взять ЛЧ с Манчнстер Сити,да и с любой другой командой.Надо было Сити брать Раньери или Клоппа.Посмотрите как и с кем работает немец,фантастический тренер,Хосе и рядом с ним не стоит.

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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 17 января 2017, 14:48

      Ему края защиты надо усиливать и толкового кипера покупать, так что эти новости не стоят никакого внимания.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 января 2017, 14:46

      Выходит даже Пелегрини вовсе не физрук... Пепито в АПЛ показывает свой истинный класс... Это не Испания и не Германия...

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      Рейтинг: +10

      football1806 17 января 2017, 14:44

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 17 января 2017, 14:23

      Источник: «Манчестер Сити» приготовил 100 миллионов на Месси

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      Рейтинг: +276

      Black77718 17 января 2017, 14:06

      Победа Лестера доказывает что почти с любым адекватным составом можно выиграть если иметь норм защиту,опорную зону,самоотверженность и умение колоть на контр выпаде впереди.Только вот у Сити слишком возрастная команда,а у Гвардиолы нет возможности заменить хотя бы 50% состава или он не хочет,плюс он творит чушь как и в Баварии,сначала пытался поставить пас,потом стал метаться и в итоге ни то ни сё,вечный слив Испанским клубам.Бедные Сильва и Агуэро лучше бы играли в Атлетико,Барсе или Реале.

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 17 января 2017, 13:56

      Источник: «Манчестер Сити» приготовил 100 миллионов на Месси

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      Рейтинг: +371

      multi1984 17 января 2017, 13:05

      С нынешним даже составом АПЛ можно выигрывать.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > multi1984 17 января 2017, 13:47

      Вратарь - дно, защита - такая же. Сложновато будет с таким составом выиграть. У того же Тоттенхема например все линии сбалансированнее и нет откровенно слабых мест.

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