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    Кучук: «Украина – страна, где очень любят футбол»

    Новый главный тренер каменской «Стали» Леонид Кучук рассказал о своем решении вернуться в Украину. Напомним, что в последнее время специалист работал в России, где тренировал «Локомотив» и «Кубань».

    «По поводу того, не является ли переезд в Украину шагом назад в моей карьере. Украина – страна, где очень любят футбол, она всегда брала прогрессивные тенденции в футболе. Здесь всегда было много своих очень хороших футболистов, поэтому работать здесь очень почетно для любого тренера. Независимо от национальности – это очень почетно.

    Я прекрасно понимаю все, что мне говорят по-украински, ведь мой родной белорусский и украинский языки очень близки. У меня очень много родственников в Украине, например, во Львове, отец супруги – родом из Полтавы.

    Кроме того, мой помощник знает 5 языков. Я специально подбирал такого человека, поскольку часто сталкивался с многонациональными командами и знаю, насколько важно, чтобы футболист точно понял, о чем ему говорит тренер», – сказал Кучук.

    Напомним, что в Украине Кучук работал с киевским «Арсеналом».

    Источник: sport.ua

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    17.01.2017 09:57
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 17 января 2017, 11:32

      там же хахлы все

      -1
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