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    «Сент-Этьен» будет искать правды в ФИФА по трансферу Молло

    «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА относительно перехода полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит», пишет butfootballclub.fr.

    Французский клуб, по имеющимся договоренностям, получит 50% от суммы трансфера Молло в клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» же в свою очередь сообщает, что купил игрока за 500 тысяч евро и готов заплатить «Сент-Этьену» причитающиеся 250 тысяч. Однако во Франции настаивают, что сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро, что значительно увеличивает сумму компенсации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 22:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 17 января 2017, 06:53

      В РОССИИ КАК ВСЕГДА ДВОЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 января 2017, 01:29

      Сколько в прессе не появляются вот такие вот контракты, где 50% один владеет, 30% - другой и т. д., в итоге все равно судятся...Видимо юристам клубов скучно, а денег руководству хочется...)))

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 17 января 2017, 00:17

      В контракте у Молло, со слов руководства Крыльев, написано:


      "Через своих представителей Йоан выдвинул несколько условий продолжения его выступления за «Крылья». Одним из пунктов было то, что в случае предложения одного из топ-клубов он может покинуть «Крылья Советов» и перейти в другую команду. Таким топ-клубом стал «Зенит»."


      Возможно благодаря этому пункту и согласовали выкуп на более дешёвых условиях, так как он мог (возможно) и без отступных покинуть клуб как свободный агент. Так сказать ни нашим ни вашим, вот Вам 500 евриков на жизнь. Конечно наши добрые конверты не исключаются. Думаю на бездоказательной базе Французам далеко не уехать, а у нас (в России) всегда всё чистенько и гладенько по бумажкам.

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      Рейтинг: +2773

      волчарик 16 января 2017, 23:24

      а сейчас то зачем зенит приплели? если и накололи французов,то в пользу крыльев

      0
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      Рейтинг: +14

      Banj 16 января 2017, 23:18

      Во Франции настаивают, ржу не могу...Настаивают...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 января 2017, 23:16

      Наивные) Питерские ребята по таким откатным схемам действуют, что хрен там даже интерпол что раскопает...) Вон у всех на глазах миллиарды пилят на дно-арене и никто до сих пор не может ни к кому подкопаться...

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 января 2017, 22:59

      Накладные, счёт-фактуры, чеки в студию!

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