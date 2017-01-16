«Сент-Этьен» будет искать правды в ФИФА по трансферу Молло

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА относительно перехода полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит», пишет butfootballclub.fr.
Французский клуб, по имеющимся договоренностям, получит 50% от суммы трансфера Молло в клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» же в свою очередь сообщает, что купил игрока за 500 тысяч евро и готов заплатить «Сент-Этьену» причитающиеся 250 тысяч. Однако во Франции настаивают, что сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро, что значительно увеличивает сумму компенсации.
Источник: Бомбардир.ру
"Через своих представителей Йоан выдвинул несколько условий продолжения его выступления за «Крылья». Одним из пунктов было то, что в случае предложения одного из топ-клубов он может покинуть «Крылья Советов» и перейти в другую команду. Таким топ-клубом стал «Зенит»."
Возможно благодаря этому пункту и согласовали выкуп на более дешёвых условиях, так как он мог (возможно) и без отступных покинуть клуб как свободный агент. Так сказать ни нашим ни вашим, вот Вам 500 евриков на жизнь. Конечно наши добрые конверты не исключаются. Думаю на бездоказательной базе Французам далеко не уехать, а у нас (в России) всегда всё чистенько и гладенько по бумажкам.