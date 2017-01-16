«Сент-Этьен» будет искать правды в ФИФА по трансферу Молло

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА относительно перехода полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит», пишет butfootballclub.fr.

Французский клуб, по имеющимся договоренностям, получит 50% от суммы трансфера Молло в клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» же в свою очередь сообщает, что купил игрока за 500 тысяч евро и готов заплатить «Сент-Этьену» причитающиеся 250 тысяч. Однако во Франции настаивают, что сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро, что значительно увеличивает сумму компенсации.