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    Селюк: «К Траоре присматриваются английские клубы-середняки»

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его клиент находится в поле зрения нескольких клубов из АПЛ. Напомним, ранее из-за «Монако», который владеет правами на 26-летнего игрока, сорвался переход ивуарийца в «Малагу». Аренда футболиста в армейском клубе истекает по завершении текущего сезона.

    «Не думаю, что Витиньо и Траоре можно называть конкурентами. Бразилец все-таки больше играет из глубины. Кстати, отдельно хочу сказать о несостоявшемся уходе Ласины в «Малагу». Все документы были готовы, ЦСКА был в курсе переговоров, но все уперлось в позицию «Монако». К Ласине также присматривается английский клуб из середины таблицы», – сказал Селюк.

    Источник: ФАН

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    16.01.2017 17:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 января 2017, 10:14

      Приходит Селюк в ЦСКА: "Траоре хочет взять ну очень крутой клуб. А Монако не хочет туда отпускать". А потом в Монако: "Траоре хочет взять ну очень крутой клуб. А ЦСКА не хочет туда отпускать"

      0
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 17 января 2017, 09:01

      Когда же его кто то заберет?

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 января 2017, 05:36

      Да пусть уж хоть куда сливают, только с ЦСКА долой...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 января 2017, 20:11

      Достал он уже с Этим бревном...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 16 января 2017, 18:54

      Старые песни о главном..(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7864

      Томик 16 января 2017, 18:28

      Из какого дивизиона?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 января 2017, 18:17

      Китайский аутсайдер к нему присматривается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 16 января 2017, 18:07

      Такое ощущение, что у него кроме как Траоре и ЯЯ Туре больше нету никого! Целыми днями одно и тоже....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > LOKOfanatik19 16 января 2017, 20:09

      как это нет? а как же 6 молодых игроков для Томи, которые будут играть за еду? личные рабы Селюка...

      2
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      ...
      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > RedGreenHooligan 16 января 2017, 20:15

      Ах да... иностранцы то ___)))

      0
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      Рейтинг: -2

      Steem 16 января 2017, 17:42

      Заепал

      1
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