Селюк: «К Траоре присматриваются английские клубы-середняки»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что его клиент находится в поле зрения нескольких клубов из АПЛ. Напомним, ранее из-за «Монако», который владеет правами на 26-летнего игрока, сорвался переход ивуарийца в «Малагу». Аренда футболиста в армейском клубе истекает по завершении текущего сезона.

«Не думаю, что Витиньо и Траоре можно называть конкурентами. Бразилец все-таки больше играет из глубины. Кстати, отдельно хочу сказать о несостоявшемся уходе Ласины в «Малагу». Все документы были готовы, ЦСКА был в курсе переговоров, но все уперлось в позицию «Монако». К Ласине также присматривается английский клуб из середины таблицы», – сказал Селюк.