Нигматуллин: «Самедов – удачное приобретение для «Спартака», хоть и не долгосрочное»

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что состоявшийся сегодня переход полузащитника железнодорожников Александра Самедова в стан красно-белых усилит команду Массимо Карреры. При этом вратарь подчеркнул, что 32-летний россиянин – игрок лишь на ближайшую перспективу для спартаковцев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Самедов записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи в 15-ти встречах.

«Это усиление «Спартака» и в какой-то степени ослабление «Локомотива». Думаю, что для красно-белых это удачное приобретение, хоть и не долгосрочное, конечно, потому что о каких-то долгих перспективах, учитывая возраст, говорить не приходится. Но учитывая, как сейчас игроки высокого класса с российским паспортом вжимаются в силу того, что молодые на замену не приходят, смею предположить, что еще года три Александр может поиграть в «Спартаке» на приличном уровне.

Он вернулся после 12-летнего перерыва в команду, в которой начинал свой большой путь. Хотя на протяжении этих лет «Спартак» был для него принципиальным соперником. Учитывая, с каким вдохновением Самедов воспринял возможность перехода в состав красно-белых, что начал сжигать мосты, еще не договорившись между клубами, конечно, говорит о том, что он сильно этого хотел. Переходить в команду, которая идет на первом месте, всегда интересно – есть шанс закончить сезон чемпионом», – сказал Нигматуллин.