По данным Transfermarkt, Самедов обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона

Согласно информации портала Transfermarkt, за переход хавбека «Локомотива» Александра Самедова «Спартак» заплатил 3,5 миллиона евро. Сегодня 32-летний игрок заключил соглашение с красно-белыми.

Ранее сообщалось, что железнодорожники намерены выручить от продажи футболиста сборной России не менее 5 миллионов. Несколько же дней назад СМИ опубликовали информацию, что красно-зеленые заработают на трансфере Самедова около 4 миллионов евро.

В текущем сезоне Самедов принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив пять забитых мячей и две голевые передачи.