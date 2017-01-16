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  • По данным Transfermarkt, Самедов обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона

По данным Transfermarkt, Самедов обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона

16 января 2017, 14:36
6

Согласно информации портала Transfermarkt, за переход хавбека «Локомотива» Александра Самедова «Спартак» заплатил 3,5 миллиона евро. Сегодня 32-летний игрок заключил соглашение с красно-белыми.

Ранее сообщалось, что железнодорожники намерены выручить от продажи футболиста сборной России не менее 5 миллионов. Несколько же дней назад СМИ опубликовали информацию, что красно-зеленые заработают на трансфере Самедова около 4 миллионов евро.

В текущем сезоне Самедов принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (6)
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Nehdan4ik
1484567537
Петушок
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sergun-kuk
1484567617
Витоло пытался вывести из себя Роналду перед пенальти
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ivanthebest
1484568063
Норм. Потратили около 10 лямов, подписали 4 игроков, продали ненужного армяна за 3, всё пучком) Ещё, если верить заверениям Федуна, есть 15 лямов, можно купить кого-то в атаку с прицелом на замену Промесу, либо же в опорку для ротации на место Ромуло за 3-5 лямов. И в целом будет вполне хорошее ТО.
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Gullit 76
1484580584
Ну и хорошо все от продажи выиграли,раз так в Спартак хочет,нечего в Локо сидеть.
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Igor Belousov
1484583114
самед-молодец спартак-чемпион
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