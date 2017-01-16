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    По данным Transfermarkt, Самедов обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона

    Согласно информации портала Transfermarkt, за переход хавбека «Локомотива» Александра Самедова «Спартак» заплатил 3,5 миллиона евро. Сегодня 32-летний игрок заключил соглашение с красно-белыми.

    Ранее сообщалось, что железнодорожники намерены выручить от продажи футболиста сборной России не менее 5 миллионов. Несколько же дней назад СМИ опубликовали информацию, что красно-зеленые заработают на трансфере Самедова около 4 миллионов евро.

    В текущем сезоне Самедов принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

    Источник: Transfermarkt

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    16.01.2017 14:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 января 2017, 19:11

      самед-молодец спартак-чемпион

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 января 2017, 18:29

      Ну и хорошо все от продажи выиграли,раз так в Спартак хочет,нечего в Локо сидеть.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 января 2017, 15:01

      Норм. Потратили около 10 лямов, подписали 4 игроков, продали ненужного армяна за 3, всё пучком) Ещё, если верить заверениям Федуна, есть 15 лямов, можно купить кого-то в атаку с прицелом на замену Промесу, либо же в опорку для ротации на место Ромуло за 3-5 лямов. И в целом будет вполне хорошее ТО.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 16 января 2017, 14:53

      Витоло пытался вывести из себя Роналду перед пенальти

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 16 января 2017, 14:52

      Петушок

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Nehdan4ik 16 января 2017, 16:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шпалыч его родил, он же его и убил. Самеду конец.

      -4
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