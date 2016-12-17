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    Мещеряков: «Отступные за Самедова – 5 миллионов. Плюс он игрок сборной России»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что отступные, прописанные в договоре хавбека Александра Самедова, составляют 5 миллионов евро, следовательно, клуб не намерен отпускать его за меньшую сумму. Напомним, 32-летним полузащитником интересуется «Спартак», который уже договорился с ним по условиям личного контракта.

    «У Самедова в контракте прописаны отступные 5 миллионов евро. Плюс он игрок сборной. Если мне кто-то говорит, что футболист национальной команды сегодня в наших условиях стоит меньше пяти миллионов, – я поднимаю руки», – сказал Мещеряков.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Самедов записал на свой счет семь голов и четыре результативные передачи в 15-ти встречах.

    Источник: ТАСС

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    17.12.2016 13:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 17 декабря 2016, 16:58

      Вот в чем вопрос,на сколько Самедова хватит! Отдавать такую сумму почти уже за ветерана это много! За игрока сборной нормально! А может лучше взять кого-то на перспективу? В любом случае решать клубу!

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 17 декабря 2016, 16:56

      какая разница, сколько ему. если хотят приобрести, значит нужен кому-то. и тут уже как в магазине, если вам не нравится цена, то идите домой, либо ищите товар подешевле. главное владельцу товара не прогадать, а то товар заветрится и заплесневеет:))

      1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > sergey_86-76 17 декабря 2016, 17:01

      Разница в том,что если уже в следующем сезоне он станет мертвы игроком, то деньги будут потрачены в пустую! Укрепить состав на один сезон,что-бы выиграть чемпионат,то это дороговато!

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 17 декабря 2016, 16:46

      на заборе тоже как в договоре х ** написано) этот 32 летний свингер стоит максимум лям

      -1
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > PNZ1985 17 декабря 2016, 18:45

      Сам ты-свингер!

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > АЛЕКС 58 18 декабря 2016, 12:17

      дедуля проснулся охохох, еще стоит? тоды воткни его себе в рот!

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 17 декабря 2016, 15:46

      Говорили он половино отступных сам платить будет

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 17 декабря 2016, 15:30

      Ну 5 миллионов то,Самедов стоит...Как не крути,Александр один из лучших в Локомотиве,да и в сборной в основе, при Черчесове.В этом конфликте,скорее всего, больше вопросов к Сёмину...

      4
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 17 декабря 2016, 15:25

      да какой дурак заплатит такую цену за Самедова и тем более если он игрок г*вняной сборной

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 декабря 2016, 15:14

      Ну и пусть играет за такую зарплату тогда ,за ваш молодежный состав.Жадность фраера сгубила.

      2
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 17 декабря 2016, 15:01

      Да продайте уже вы его

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Fanfurik 17 декабря 2016, 17:21

      как гласил один известный персонаж : х*** вам!)) после матча Уэльс Россия конечно)

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 декабря 2016, 14:43

      Да уж, умом Россию не понять. Пусть до лета конфликтует с Семиным а потом бесплатно уйдет в Спартак. В Локомотиве экономисты сильные, Или РЖД с Нового года тарифы на доллары переводит?????

      6
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > RedWhiteFans2 17 декабря 2016, 15:47

      Ну ты эксперт от бога. Каким летом?! Через полтора года?

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > mdu86 17 декабря 2016, 20:52

      вот вот там уже и возраст будет совсем другой и будет вопрос по форме

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 декабря 2016, 14:29

      Все правильно говорит

      0
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