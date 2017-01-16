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    В «Локомотиве» заявили, что при продаже Самедова учитывались интересы сборной России

    «Локомотив» опубликовал заявление, в котором объяснил причины продажи полузащитника Александра Самедова. Сегодня 32-летний игрок сборной России заключил соглашение со «Спартаком». Цвета железнодорожников футболист защищал с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы.

    «Наш клуб получил предложение от московского «Спартака» о выкупе трансфера футболиста. Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду. При рассмотрении предложения от «Спартака» руководством «Локомотива» были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.

    Александр Самедов оставил заметный след в истории «Локомотива». Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды. Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!» – говорится в заявлении.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.01.2017 13:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 января 2017, 18:43

      Эх, братан, на кого паровоз оставил?...Кто свинину таперича возить будет?

      -1
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      Рейтинг: +7864

      Томик 16 января 2017, 18:30

      Кто там такой креативный тексты пишет в Локомотиве? "Инересы сборной России!" -звучит. Но надо было просто: "Интересы России." А то как-то недостаточно скромно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Томик 16 января 2017, 18:46

      Видать, вся сборная из Спартака будет - вот и весь интерес...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 16 января 2017, 17:49

      При чем тут интересы сборной я так и не понял?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 16 января 2017, 17:40

      опять рука дона муДко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Space001 16 января 2017, 17:26

      сборной он не нужен, как и Спартаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 января 2017, 16:44

      а также интересы клубов ФК "Москва" и "Динамо".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 16 января 2017, 16:06

      Да Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 16 января 2017, 15:43

      Подлизали Черчесову.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 16 января 2017, 14:29

      Бред сивого вагона, если бы не доплата самим Самедовым или кем то ещё, Вы его сгноили до конца контракта, лицемеры. Игрок хороший, сильный, а Сёмин старый маразматик, какой у него приход в Локомотив? Триллер Палыч 3 или Палыч 4, раньше да, был сильным тренером, победы в чемпионате говорят сами за себя. Для Спартака это усиление однозначно.

      4
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > Наварх 16 января 2017, 14:33

      А что тут такого, не хочет играть, пожалуйста в дубль :-) Деньги заплатили, его отпустили... Ничего криминального не вижу... Вот если бы его не отпускали и гнобили, тогда да... а так!

      4
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Наварх 16 января 2017, 15:17

      Есть тренер, а есть игрок. Тренер - тренирует, игрок - играет. Не игроку решать какими методами пользоваться в тренерской работе и т.п. Самедов не правильно поступил критикуя Семина, кто она такой... игрок? Так пусть играет! Не нравится тренер - уходи к тому кто нравится и не#уй пи@деть... И контракт есть контракт.. если прописаны отступные - извольте... Так что никто его не гноил

      3
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      Рейтинг: +415

      radga > den161 16 января 2017, 18:00

      Ты точно знаешь, что Самедов критиковал Семина? Если знаешь выложи.

      2
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      Рейтинг: +82

      Mi6 16 января 2017, 14:25

      В «Локомотиве» заявили, что при продаже Самедова учитывались интересы сборной России и недалекость Шпалыча

      -1
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