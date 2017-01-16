В «Локомотиве» заявили, что при продаже Самедова учитывались интересы сборной России

«Локомотив» опубликовал заявление, в котором объяснил причины продажи полузащитника Александра Самедова. Сегодня 32-летний игрок сборной России заключил соглашение со «Спартаком». Цвета железнодорожников футболист защищал с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы.

«Наш клуб получил предложение от московского «Спартака» о выкупе трансфера футболиста. Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду. При рассмотрении предложения от «Спартака» руководством «Локомотива» были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.

Александр Самедов оставил заметный след в истории «Локомотива». Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды. Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!» – говорится в заявлении.