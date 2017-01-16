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  • В «Локомотиве» заявили, что при продаже Самедова учитывались интересы сборной России

В «Локомотиве» заявили, что при продаже Самедова учитывались интересы сборной России

16 января 2017, 13:30
19

«Локомотив» опубликовал заявление, в котором объяснил причины продажи полузащитника Александра Самедова. Сегодня 32-летний игрок сборной России заключил соглашение со «Спартаком». Цвета железнодорожников футболист защищал с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы.

«Наш клуб получил предложение от московского «Спартака» о выкупе трансфера футболиста. Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду. При рассмотрении предложения от «Спартака» руководством «Локомотива» были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.

Александр Самедов оставил заметный след в истории «Локомотива». Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды. Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!» – говорится в заявлении.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Россия Самедов Александр
Комментарии (19)
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VVM1964
1484564666
БЛА БЛА БЛА , НУ ПРЯМ ПАТРИОТЫ .
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ivanthebest
1484564858
Пиздаболы! Не получили бы за него хоть сколь нормальной суммы в дубле бы сгноили... Лицемеры хреновы.
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Mi6
1484565924
В «Локомотиве» заявили, что при продаже Самедова учитывались интересы сборной России и недалекость Шпалыча
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Наварх
1484566146
Бред сивого вагона, если бы не доплата самим Самедовым или кем то ещё, Вы его сгноили до конца контракта, лицемеры. Игрок хороший, сильный, а Сёмин старый маразматик, какой у него приход в Локомотив? Триллер Палыч 3 или Палыч 4, раньше да, был сильным тренером, победы в чемпионате говорят сами за себя. Для Спартака это усиление однозначно.
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shinnik
1484574267
а также интересы клубов ФК "Москва" и "Динамо".
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Space001
1484576803
сборной он не нужен, как и Спартаку
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footballforeverNN
1484577658
опять рука дона муДко
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BoltCX
1484578191
При чем тут интересы сборной я так и не понял?
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Томик
1484580652
Кто там такой креативный тексты пишет в Локомотиве? "Инересы сборной России!" -звучит. Но надо было просто: "Интересы России." А то как-то недостаточно скромно.
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Par Mezan
1484581387
Эх, братан, на кого паровоз оставил?...Кто свинину таперича возить будет?
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