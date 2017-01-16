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    Агент: «Через несколько дней Бикфалви может перейти в один из клубов РФПЛ»

    Агент Даниэль Драгош, представляющий интересы хавбека «Томи» Эрика Бикфалви, рассказал о дальнейшем будущем игрока. Ранее уже несколько футболистов томичей расторгли контракты с клубом из-за финансовых проблем. В текущем розыгрыше РФПЛ румын провел 15 матчей, записав в свой актив три забитых мяча.

    – Эрик – уже свободный агент?

    – У «Томи» сейчас финансовые проблемы, но, думаю, они с ними справятся. У нас же с «Томью» есть договоренность, согласно которой Эрик может вести переговоры и заключать контракты с другими клубами.

    – Когда определитесь с новым местом работы для Бикфалви?

    – Очень возможно, что уже на этой неделе, через три-четыре дня мы подпишем контакт с одним российским клубом. Сейчас мы стадии переговоров, так что пока нужно подождать.

    – Это топ-клуб РФПЛ?

    – Не знаю, скорее, из середины таблицы. Также у нас есть несколько предложения из Европы. Будем думать, общаться и найдем решение для Эрика в самое ближайшее время.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.01.2017 13:22
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