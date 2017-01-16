Натхо: «За шесть лет в РФПЛ понял, что восемь очков отставания от лидера – это еще не пропасть»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подчеркнул, что не считает катастрофическим отрыв в восемь очков от лидера «Спартака». По его словам, в РФПЛ вполне возможно отыграть даже такое отставание.

«Три года назад отставание ЦСКА от лидера было даже больше – и ничего, отыграли. За шесть с половиной лет в России я уяснил, что в этой лиге восемь очков отрыва – это еще не пропасть. В первую очередь надо самим постараться взять весной 90% очков и только во вторую рассчитывать на заминки «Спартака», «Зенита».

Сейчас в таблице первый «Спартак», но за титул борются три команды. Еще и «Краснодар» на подходе. В сложившейся ситуации ЦСКА должен быть в идеальном порядке, чтобы защитить титул», – сказал Натхо.