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    Натхо: «За шесть лет в РФПЛ понял, что восемь очков отставания от лидера – это еще не пропасть»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подчеркнул, что не считает катастрофическим отрыв в восемь очков от лидера «Спартака». По его словам, в РФПЛ вполне возможно отыграть даже такое отставание.

    «Три года назад отставание ЦСКА от лидера было даже больше – и ничего, отыграли. За шесть с половиной лет в России я уяснил, что в этой лиге восемь очков отрыва – это еще не пропасть. В первую очередь надо самим постараться взять весной 90% очков и только во вторую рассчитывать на заминки «Спартака», «Зенита».

    Сейчас в таблице первый «Спартак», но за титул борются три команды. Еще и «Краснодар» на подходе. В сложившейся ситуации ЦСКА должен быть в идеальном порядке, чтобы защитить титул», – сказал Натхо.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2017 12:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +235

      Копытин 16 января 2017, 17:28

      Поживем - увидим, будем надеяться на лучшее.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 января 2017, 14:38

      Конечно! Если лидер Спартак!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 16 января 2017, 13:58

      Удачи..!!!

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 16 января 2017, 13:53

      Успеха!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 января 2017, 13:42

      Какие 90%??? Всё, что можно было потерять, осенью потеряно! Только 100%!!! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 января 2017, 13:33

      По-мужски. Делово. Вот с таким настроем и нужно играть. Кое-кому в Зените не помешало бы взять с Натхо пример

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > APchelov 16 января 2017, 15:45

      Борьба за чемпионство пойдет между ЦСКА и Зенитом. Краснодар начнет
      свой догон в первой игре и если выиграет, то займет третью строчку в
      чемпионате в конце сезона. А далее Терек и Амкар скажут своё слово.
      Что касается Спартака, каждый сверчок, знает свой ШЕСТОк- место.

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