Иск «Урала» к Скрипченко будет рассмотрен РФС 20 января

20 января Палатой по разрешению споров РФС состоится рассмотрение иска «Урала» к экс-главному тренеру Вадиму Скрипченко. Екатеринбургский клуб намерен стребовать со специалиста сумму в размере трех его месячных зарплат за досрочный разрыв контракта.

Напомним, 41-летний белорус подал в отставку с поста наставника «шмелей» 1 ноября прошлого года после скандального матча 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4), а всего через два дня подписал соглашение с «Крыльями Советов». Подобный поступок вызвал недовольство со стороны президента оранжево-черных Григория Иванова, который заявил, что екатеринбуржцы будут требовать от Скрипченко денежной компенсации.

«РФС получил документы от «Урала». Рассмотрение пройдет в ближайшую пятницу», – заявил ответственный секретарь палаты по разрешению споров РФС Алексей Ершов.