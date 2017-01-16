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    Иск «Урала» к Скрипченко будет рассмотрен РФС 20 января

    20 января Палатой по разрешению споров РФС состоится рассмотрение иска «Урала» к экс-главному тренеру Вадиму Скрипченко. Екатеринбургский клуб намерен стребовать со специалиста сумму в размере трех его месячных зарплат за досрочный разрыв контракта.

    Напомним, 41-летний белорус подал в отставку с поста наставника «шмелей» 1 ноября прошлого года после скандального матча 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4), а всего через два дня подписал соглашение с «Крыльями Советов». Подобный поступок вызвал недовольство со стороны президента оранжево-черных Григория Иванова, который заявил, что екатеринбуржцы будут требовать от Скрипченко денежной компенсации.

    «РФС получил документы от «Урала». Рассмотрение пройдет в ближайшую пятницу», – заявил ответственный секретарь палаты по разрешению споров РФС Алексей Ершов.

    Источник: ТАСС

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    16.01.2017 12:16
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