Серия А. «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» оказался сильнее «Пескары» и другие результаты

В матче 20-го тура Серии А «Наполи» в родных стенах одержал уверенную победу над «Пескарой» со счетом 3:1. Несмотря на успех, неаполитанцы остались на третьей строчке в турнирной таблице.

В других встречах игрового тура расположившаяся на второй позиции «Рома» в гостях минимально одолела «Удинезе», «Сассуоло» у себя дома разгромил «Палермо», «Лацио» одержал волевую победу над «Аталантой», «Сампдория» и «Эмполи» голов не забили.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Лацио – Аталанта – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Петанья, 21; 1:1 – Милинкович, 45; 2:1 – Иммобиле, 68 (с пенальти).

Наполи – Пескара – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Тонелли, 47; 2:0 – Гамшик, 49; 3:0 – Мертенс, 86; 3:1 – Капрари, 90+4 (с пенальти).

Сампдория – Эмполи – 0:0

Сассуоло – Палермо – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Квайсон, 9; 1:1 – Матри, 15; 2:1 – Рагуса, 24; 3:1 – Матри, 66; 4:1 – Политано, 83.

Удинезе – Рома – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Наингголан, 12.

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