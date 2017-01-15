Аршавин: «Многие говорят, что из меня получится хороший тренер. Мне так не кажется, потому что я псих»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин оценил собственные шансы, чтобы начать тренерскую деятельность. По словам 35-летнего россиянина, он не готов для такой работы, потому что является несдержанным человеком.

– Ваш бывший партнер по сборной Роман Адамов о вас: «У Аршавина хороший ум. Он далеко не глупый человек. Мне кажется, из него мог бы получиться тренер». При этом сами вы отрицаете наличие соответствующих качеств и как-то даже назвали себя «психом». Куда же намерены податься в дальнейшем?

– В идеале неплохо было бы просто остаться в футболе. Не знаю, в каком качестве. Многие мне говорят, что из меня получится хороший тренер. Но мне так не кажется, потому что я несдержанный человек. Поэтому и назвал себя психом. Понятно, что тренеры бывают разные: и эмоциональные, и спокойные. Но нужно быть психологом и разбираться в своем виде спорта. Тут столько нюансов! Аналитическая работа чего стоит. Сколько футбола тренеры смотрят! Я в жизни, наверное, столько футбола не посмотрю перед игрой, сколько условно нужно или считается, что надо.