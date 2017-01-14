Молло хочет еще лучше выучить русский язык, чтобы адаптироваться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло после товарищеского матча против франкфуртского «Айнтрахта» (0:0) заявил, что намерен еще лучше выучить русский язык, чтобы полностью адаптироваться в стане сине-бело-голубых. Отметим, что данная встреча стала для французского хавбека дебютной в петербургском клубе после перехода из «Крыльев Советов».

– Как оцените свой дебют за «Зенит» в матче с «Айнтрахтом»?

– Я счастлив. Тем более он состоялся в матче с хорошей командой. И вообще на поле было много топ-футболистов (улыбается).

– Вы уже неплохо говорите по-русски!

– Хочу выучить его еще лучше. Считаю, это важно, в том числе для быстрейшей адаптации в «Зените»! Есть желание говорить с ребятами-россиянами именно на русском и быстрее влиться в коллектив.

– С учетом того, что «Айнтрахт» закончил зимнюю подготовку, а «Зенит» ее только начал, 0:0 хороший результат?

– Для меня – нет. Даже в товарищеских матчах всегда хочу побеждать.

– Общий язык с партнерами на поле уже нашли?

– Мне кажется, когда играешь, очень быстро его находишь. Но, конечно, в новой команде еще надо адаптироваться. А команде в свою очередь привыкнуть ко мне.