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  • Молло хочет еще лучше выучить русский язык, чтобы адаптироваться в «Зените»

Молло хочет еще лучше выучить русский язык, чтобы адаптироваться в «Зените»

14 января 2017, 20:23
9

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло после товарищеского матча против франкфуртского «Айнтрахта» (0:0) заявил, что намерен еще лучше выучить русский язык, чтобы полностью адаптироваться в стане сине-бело-голубых. Отметим, что данная встреча стала для французского хавбека дебютной в петербургском клубе после перехода из «Крыльев Советов».

– Как оцените свой дебют за «Зенит» в матче с «Айнтрахтом»?

– Я счастлив. Тем более он состоялся в матче с хорошей командой. И вообще на поле было много топ-футболистов (улыбается).

– Вы уже неплохо говорите по-русски!

– Хочу выучить его еще лучше. Считаю, это важно, в том числе для быстрейшей адаптации в «Зените»! Есть желание говорить с ребятами-россиянами именно на русском и быстрее влиться в коллектив.

– С учетом того, что «Айнтрахт» закончил зимнюю подготовку, а «Зенит» ее только начал, 0:0 хороший результат?

– Для меня – нет. Даже в товарищеских матчах всегда хочу побеждать.

– Общий язык с партнерами на поле уже нашли?

– Мне кажется, когда играешь, очень быстро его находишь. Но, конечно, в новой команде еще надо адаптироваться. А команде в свою очередь привыкнуть ко мне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Молло Йоан
Комментарии (9)
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Mack_Dan
1484415023
Какая же тотально безграмотная пунктуация...
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Nayturs
1484420981
ну если Луческу главный тренер, то надо португальский учить
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Bivaliy67
1484430901
"Я б русский бы выучил только за то..." (с)
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Zenit-84
1484459274
Выучит!
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1484460304
ПРАВИЛЬНО.ПРИГОДИТЬСЯ В ЖИЗНИ
Ответить
skorikov.sn
1484467697
Нормуль
Ответить
vonSchwarz
1484468850
Нужно научиться говорить "шаверма", "парадная", "поребрик")
Ответить
Zenit & MU
1484475469
Учи, удачи в Зените!
Ответить
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