Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молло хочет еще лучше выучить русский язык, чтобы адаптироваться в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Йоан Молло после товарищеского матча против франкфуртского «Айнтрахта» (0:0) заявил, что намерен еще лучше выучить русский язык, чтобы полностью адаптироваться в стане сине-бело-голубых. Отметим, что данная встреча стала для французского хавбека дебютной в петербургском клубе после перехода из «Крыльев Советов».

    – Как оцените свой дебют за «Зенит» в матче с «Айнтрахтом»?

    – Я счастлив. Тем более он состоялся в матче с хорошей командой. И вообще на поле было много топ-футболистов (улыбается).

    – Вы уже неплохо говорите по-русски!

    – Хочу выучить его еще лучше. Считаю, это важно, в том числе для быстрейшей адаптации в «Зените»! Есть желание говорить с ребятами-россиянами именно на русском и быстрее влиться в коллектив.

    – С учетом того, что «Айнтрахт» закончил зимнюю подготовку, а «Зенит» ее только начал, 0:0 хороший результат?

    – Для меня – нет. Даже в товарищеских матчах всегда хочу побеждать.

    – Общий язык с партнерами на поле уже нашли?

    – Мне кажется, когда играешь, очень быстро его находишь. Но, конечно, в новой команде еще надо адаптироваться. А команде в свою очередь привыкнуть ко мне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2017 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 15 января 2017, 13:17

      Учи, удачи в Зените!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      vonSchwarz 15 января 2017, 11:27

      Нужно научиться говорить "шаверма", "парадная", "поребрик")

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 15 января 2017, 11:08

      Нормуль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 15 января 2017, 09:05

      ПРАВИЛЬНО.ПРИГОДИТЬСЯ В ЖИЗНИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 января 2017, 08:47

      Выучит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 15 января 2017, 00:55

      "Я б русский бы выучил только за то..." (с)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 14 января 2017, 22:09

      ну если Луческу главный тренер, то надо португальский учить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Mack_Dan 14 января 2017, 20:30

      Какая же тотально безграмотная пунктуация...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > Mack_Dan 15 января 2017, 00:25

      Согласен, меня это тоже порой бесит.

      Где учатся наши журналисты?
      А про посетителей форума, вообще лучше... глаза закрыть......

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11