Непомнящий: «Не совсем понимаю, как «Зенит» собирается использовать Молло»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался относительно перехода в «Зенит» полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло.

«Молло силен прежде всего своими индивидуальными качествами, и я не очень понимаю, как он впишется в структуру «Зенита». Если француз рискнет играть примерно в тот футбол, какой демонстрировал в «Зените» Халк, это будет очень интересно. С другой стороны, вызывает вопросы тот факт, что «Зенит» слабо задействует внутренние кадровые ресурсы», – заключил Непомнящий.