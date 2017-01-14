Непомнящий: «Не совсем понимаю, как «Зенит» собирается использовать Молло»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался относительно перехода в «Зенит» полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло.
«Молло силен прежде всего своими индивидуальными качествами, и я не очень понимаю, как он впишется в структуру «Зенита». Если француз рискнет играть примерно в тот футбол, какой демонстрировал в «Зените» Халк, это будет очень интересно. С другой стороны, вызывает вопросы тот факт, что «Зенит» слабо задействует внутренние кадровые ресурсы», – заключил Непомнящий.
Источник: Чемпионат.ком
В общем у Луческу далеко идущие планы,и думаю в них входит как минимум чемпионство в РФПЛ и как можно выше в европе,думаю даже победа в ЛЕ... в чем могу пожелать ему и команде только удачи и красивого,результативного футбола!