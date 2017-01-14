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    Непомнящий: «Не совсем понимаю, как «Зенит» собирается использовать Молло»

    Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался относительно перехода в «Зенит» полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло.

    «Молло силен прежде всего своими индивидуальными качествами, и я не очень понимаю, как он впишется в структуру «Зенита». Если француз рискнет играть примерно в тот футбол, какой демонстрировал в «Зените» Халк, это будет очень интересно. С другой стороны, вызывает вопросы тот факт, что «Зенит» слабо задействует внутренние кадровые ресурсы», – заключил Непомнящий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.01.2017 00:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +142

      SERG63 15 января 2017, 08:08

      Как нибудь используют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 14 января 2017, 09:17

      не уверен я, что он будет играть. на замены выходить возможно. ну и периодически будут давать отдыхать игрокам основного состава.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 января 2017, 08:59

      как как на скамейке вот как то так

      2
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 14 января 2017, 08:20

      Думаю Луческу забивает лавку хорошими игроками ,при чем как раз к весенней части Еврокубков,чтоб можно было на матчи в ЛЕ выставить лучших,а на матчах РФПЛ,дать им отдохнуть,выставив менее сильных,плюс с учетом травм и удалений...

      В общем у Луческу далеко идущие планы,и думаю в них входит как минимум чемпионство в РФПЛ и как можно выше в европе,думаю даже победа в ЛЕ...
      в чем могу пожелать ему и команде только удачи и красивого,результативного футбола!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 января 2017, 08:04

      Непомнящий не помнит, как нужно использовать игроков!

      -3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 января 2017, 08:00

      О да Молло - это второй Халк или третий Роналду, а так всегда можно использовать как четвертого Оливера Кана.

      2
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 14 января 2017, 06:41

      Зенит все покупает-пусть будет,так они рассуждают))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 января 2017, 05:28

      Не дай бог нам второго Халка! Нужна командная игра.

      1
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 14 января 2017, 00:59

      Что не понятно? Халка нет, шатов нулевой, вот молло на фланге и будет играть!

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 14 января 2017, 00:19

      Ну, если есть инд качества, то дальше-работа тренера.

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