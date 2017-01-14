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  • Непомнящий: «Не совсем понимаю, как «Зенит» собирается использовать Молло»

Непомнящий: «Не совсем понимаю, как «Зенит» собирается использовать Молло»

14 января 2017, 00:14
11

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался относительно перехода в «Зенит» полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло.

«Молло силен прежде всего своими индивидуальными качествами, и я не очень понимаю, как он впишется в структуру «Зенита». Если француз рискнет играть примерно в тот футбол, какой демонстрировал в «Зените» Халк, это будет очень интересно. С другой стороны, вызывает вопросы тот факт, что «Зенит» слабо задействует внутренние кадровые ресурсы», – заключил Непомнящий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Молло Йоан Непомнящий Валерий
Комментарии (11)
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Бриг
1484342394
Ну, если есть инд качества, то дальше-работа тренера.
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bacardi023
1484344743
Что не понятно? Халка нет, шатов нулевой, вот молло на фланге и будет играть!
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Zeff
1484360892
Не дай бог нам второго Халка! Нужна командная игра.
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Cuervo
1484365266
Зенит все покупает-пусть будет,так они рассуждают))
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Фан666
1484370028
О да Молло - это второй Халк или третий Роналду, а так всегда можно использовать как четвертого Оливера Кана.
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kykyi
1484370291
Непомнящий не помнит, как нужно использовать игроков!
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Atoniq
1484371259
Думаю Луческу забивает лавку хорошими игроками ,при чем как раз к весенней части Еврокубков,чтоб можно было на матчи в ЛЕ выставить лучших,а на матчах РФПЛ,дать им отдохнуть,выставив менее сильных,плюс с учетом травм и удалений...
В общем у Луческу далеко идущие планы,и думаю в них входит как минимум чемпионство в РФПЛ и как можно выше в европе,думаю даже победа в ЛЕ... в чем могу пожелать ему и команде только удачи и красивого,результативного футбола!
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Garrincha58
1484373574
как как на скамейке вот как то так
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sergkrasnodar23
1484374629
не уверен я, что он будет играть. на замены выходить возможно. ну и периодически будут давать отдыхать игрокам основного состава.
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SERG63
1484456892
Как нибудь используют.
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