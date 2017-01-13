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    «Анжи» разрешил Беленову самостоятельно искать новый клуб

    Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра заявил, что махачкалинский клуб разрешил голкиперу Александру Беленову самостоятельно искать новую команду. Напомним, ранее клуб объявил о смене вектора развития и продаже ведущих игроков в связи с непростым финансовым положением.

    – Беленов не готов идти на компромисс?

    – По Беленову есть договоренность с его агентами о том, что они ищут Саше новую команду, где оплата труда будет соответствовать его ожиданиям. Кроме того, мы дали ему бумагу, в которой говорится, что Беленов может самостоятельно искать себе клуб и тренироваться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2017 18:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 января 2017, 21:54

      КРАСНОДАР?

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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 января 2017, 20:45

      Вот кого нужно было брать Зениту. Он себя зарекомендовал с хорошей стороны, держит планку. А Лунев пол сезона только сыграл неплохо и не понятно что будет дальше

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