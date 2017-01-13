«Анжи» разрешил Беленову самостоятельно искать новый клуб

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра заявил, что махачкалинский клуб разрешил голкиперу Александру Беленову самостоятельно искать новую команду. Напомним, ранее клуб объявил о смене вектора развития и продаже ведущих игроков в связи с непростым финансовым положением.

– Беленов не готов идти на компромисс?

– По Беленову есть договоренность с его агентами о том, что они ищут Саше новую команду, где оплата труда будет соответствовать его ожиданиям. Кроме того, мы дали ему бумагу, в которой говорится, что Беленов может самостоятельно искать себе клуб и тренироваться.