Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Анжи» из-за финансовых проблем продаст ведущих игроков

    Махачкалинский «Анжи» из-за финансовых трудностей вынужден продать ряд ведущих игроков. Напомним, ранее сообщалось, что махачкалинский клуб покинет полузащитник Бернард Бериша, который продолжит карьеру в «Тереке».

    «Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, ФК «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК «Анжи» в другие клубы», – говорится в заявлении на официальном сайте махачкалинцев.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2016 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 28 декабря 2016, 05:59

      Владелец клуба наигрался в игрушку под название Анжи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 27 декабря 2016, 20:52

      Надо во всем искать положительные моменты:
      1. Будут играть воспитанники команды
      2. Вырученные от продажи игроков деньги могут быть потрачены на развитие местного футбола
      3. Болельщики будут поддерживать команду еще больше, из-за своих воспитанников
      4. Побольше бы команд отказалось от легионеров

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 27 декабря 2016, 20:44

      Довольно этих нуворишей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 27 декабря 2016, 20:38

      опять двадцать пять..(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 27 декабря 2016, 20:16

      А вдоль дороги - мёртвые с косами стоят. И тишина...
      И эта команда, увы, не одна.
      И очень хотелось бы, братцы, мне знать,
      А с кем же богатые будут играть?
      Иль нам ничего не останется кроме,
      Турнира с названьем Лукойла-Газпрома.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > subbotaspartak 28 декабря 2016, 00:12

      Красавчик)))
      Маршрут утвердили:
      Ложиться на дно.
      Вот были бы силы
      Вернуть Это О )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 декабря 2016, 19:58

      История повторяется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 27 декабря 2016, 19:46

      Анжи в ФНЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101254

      zigbert 27 декабря 2016, 19:44

      Главное что? Нет у нас справедливости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Анжер 27 декабря 2016, 19:38

      Совести нет.Вообще рассформировали бы.Зачем издеваться над болельщиками.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 27 декабря 2016, 19:25

      ну вот и в фнл очередь.....томь, анжи и т.д.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 