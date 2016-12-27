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«Анжи» из-за финансовых проблем продаст ведущих игроков

27 декабря 2016, 18:24
17

Махачкалинский «Анжи» из-за финансовых трудностей вынужден продать ряд ведущих игроков. Напомним, ранее сообщалось, что махачкалинский клуб покинет полузащитник Бернард Бериша, который продолжит карьеру в «Тереке».

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, ФК «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК «Анжи» в другие клубы», – говорится в заявлении на официальном сайте махачкалинцев.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (17)
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ANTITERROR
1482852545
Ну и суки же вы! Сколько можно над болелами издеваться! Пидары одним словом!
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Dellleone
1482852656
Керимов и вся дикая девезия обосралась. ... помню сколько криков былт ... били себя в грудь ... сейчас где они ??? Все абонименты сдали со словами мы на звезд хотели смотреть))))
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Михас007
1482853159
сколько можно издеваться над болельщиками
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EFR
1482853641
идиоты!!!!бедные болелы
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Фан666
1482855616
Ну это уже не новость, всё к тому и шло последний месяц. Анжи искренне жаль. В очередной раз издеваются над командой и болельщиками
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Анжер
1482856695
Совести нет.Вообще рассформировали бы.Зачем издеваться над болельщиками.
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subbotaspartak
1482859011
А вдоль дороги - мёртвые с косами стоят. И тишина... И эта команда, увы, не одна. И очень хотелось бы, братцы, мне знать, А с кем же богатые будут играть? Иль нам ничего не останется кроме, Турнира с названьем Лукойла-Газпрома.
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каа
1482860332
опять двадцать пять..(((
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Nayturs
1482861122
Надо во всем искать положительные моменты: 1. Будут играть воспитанники команды 2. Вырученные от продажи игроков деньги могут быть потрачены на развитие местного футбола 3. Болельщики будут поддерживать команду еще больше, из-за своих воспитанников 4. Побольше бы команд отказалось от легионеров
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Max Urbanov
1482893996
Владелец клуба наигрался в игрушку под название Анжи.
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