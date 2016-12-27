«Анжи» из-за финансовых проблем продаст ведущих игроков

Махачкалинский «Анжи» из-за финансовых трудностей вынужден продать ряд ведущих игроков. Напомним, ранее сообщалось, что махачкалинский клуб покинет полузащитник Бернард Бериша, который продолжит карьеру в «Тереке».

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, ФК «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК «Анжи» в другие клубы», – говорится в заявлении на официальном сайте махачкалинцев.