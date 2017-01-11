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    В «Динамо» заявили, что сделают все возможное, чтобы сохранить Панченко в команде

    Руководство «Динамо» сделает все возможное, чтобы сохранить в своем составе нападающего Кирилла Панченко, который был арендован у ЦСКА. Об этом заявил председатель совета директоров бело-голубых Юрий Белкин.

    «Мы хотим сохранить у себя в клубе Кирилла Панченко. Постараемся сделать все возможное и выкупить у армейского клуба этого нападающего. Заключенный договор аренды позволяет это сделать за фиксированную сумму выкупа. Надо понимать, что Панченко, доказавший в «Динамо» свою состоятельность – дорогостоящий актив», – сказал Белкин.

    В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» в ФНЛ 19 матчей, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Р-Спорт

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    11.01.2017 23:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 13 января 2017, 11:33

      да уж вы постарайтесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 12 января 2017, 12:37

      пусть в ЦСКА идет ..там напы нужны..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 января 2017, 11:06

      Интересно, на что они его покупать будут при нынешних долгах?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 января 2017, 10:48

      У Динамо появилось много денег? Руководство ПФК ЦСКА решит этот вопрос.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 12 января 2017, 09:43

      время покажет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 12 января 2017, 08:19

      ментов ишо не разогнали?

      0
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      Рейтинг: +21

      Хан 1968 > himik2-62 12 января 2017, 08:53

      как видишь

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 января 2017, 08:04

      ЦСКА тоже денег на неустойку найти может!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 12 января 2017, 08:00

      хорошо было бы !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 января 2017, 07:40

      Дело за малым - занять где-то денег клубу с миллиардными долгами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +294

      Мортус > ДСА 12 января 2017, 20:09

      А ты их видел, долги эти? Нигде никто так и не объяснил, откуда долги такие огромные. А местные СМИ друг у друга переписывают одну и ту же новость бородатую.

      0
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