В «Динамо» заявили, что сделают все возможное, чтобы сохранить Панченко в команде

Руководство «Динамо» сделает все возможное, чтобы сохранить в своем составе нападающего Кирилла Панченко, который был арендован у ЦСКА. Об этом заявил председатель совета директоров бело-голубых Юрий Белкин.

«Мы хотим сохранить у себя в клубе Кирилла Панченко. Постараемся сделать все возможное и выкупить у армейского клуба этого нападающего. Заключенный договор аренды позволяет это сделать за фиксированную сумму выкупа. Надо понимать, что Панченко, доказавший в «Динамо» свою состоятельность – дорогостоящий актив», – сказал Белкин.

В нынешнем сезоне Панченко провел за «Динамо» в ФНЛ 19 матчей, в которых забил 15 голов и сделал одну результативную передачу.