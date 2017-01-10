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    Галлиани: «Милан» уладил все нюансы по переходу Адриано в «Спартак»

    Первый вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что клуб достиг окончательной договоренности по трансферу нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Он подчеркнул, что с самим бразильцем также были улажены все нюансы. Ранее сообщалось, что медосмотр 29-летнего игрока в стане красно-белых должен состояться сегодня или завтра.

    «Мы уладили все детали как со «Спартаком», так и с самим Луисом Адриано. Игроку осталось лишь пройти медобследование. Наши врачи заверили меня, что он не испытывает никаких проблем со здоровьем», – сказал Галлиани в интервью Italia Uno.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Луис Адриано принял участие в семи встречах, не совершив ни единого результативного действия. Ни в одном из матчей футболист не провел на поле все 90 минут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2017 22:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 января 2017, 09:36

      Вообще, я не помню, чтобы нападающие, которые "звглохли" где-то ещё, "завелись", перейдя к нам. Наоборогт - было, так - нет... Хотя у нас много чего до этого сезона так не было... или было не так... поглядим, достается он сравнительно недорого, правда личка великовата, но то Федуна забота.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 января 2017, 01:15

      Молодцы. Сплавили обузу Пятакам! А те р радуются...

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +26

      pntrz 11 января 2017, 01:05

      ну посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 января 2017, 00:43

      Будем надеяться, что пользу принесет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 11 января 2017, 00:03

      Тут должен быть злорадный смех, но вспоминаю наши последние трансферы и аж плакать хочется... Может поменяемся? Вы нам Адриано, а мы вам дров в нападение отсыпим

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > bset 11 января 2017, 01:15

      оставьте себе, дрова вам пригодятся... скоро газ отключат за неуплату...)

      1
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL > ivanthebest 11 января 2017, 06:00

      )))

      0
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