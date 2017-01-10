Галлиани: «Милан» уладил все нюансы по переходу Адриано в «Спартак»

Вообще, я не помню, чтобы нападающие, которые "звглохли" где-то ещё, "завелись", перейдя к нам. Наоборогт - было, так - нет... Хотя у нас много чего до этого сезона так не было... или было не так... поглядим, достается он сравнительно недорого, правда личка великовата, но то Федуна забота.
Первый вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что клуб достиг окончательной договоренности по трансферу нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Он подчеркнул, что с самим бразильцем также были улажены все нюансы. Ранее сообщалось, что медосмотр 29-летнего игрока в стане красно-белых должен состояться сегодня или завтра.
«Мы уладили все детали как со «Спартаком», так и с самим Луисом Адриано. Игроку осталось лишь пройти медобследование. Наши врачи заверили меня, что он не испытывает никаких проблем со здоровьем», – сказал Галлиани в интервью Italia Uno.
В нынешнем розыгрыше Серии А Луис Адриано принял участие в семи встречах, не совершив ни единого результативного действия. Ни в одном из матчей футболист не провел на поле все 90 минут.