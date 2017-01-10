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  • Галлиани: «Милан» уладил все нюансы по переходу Адриано в «Спартак»

Галлиани: «Милан» уладил все нюансы по переходу Адриано в «Спартак»

10 января 2017, 22:45
7

Первый вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что клуб достиг окончательной договоренности по трансферу нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Он подчеркнул, что с самим бразильцем также были улажены все нюансы. Ранее сообщалось, что медосмотр 29-летнего игрока в стане красно-белых должен состояться сегодня или завтра.

«Мы уладили все детали как со «Спартаком», так и с самим Луисом Адриано. Игроку осталось лишь пройти медобследование. Наши врачи заверили меня, что он не испытывает никаких проблем со здоровьем», – сказал Галлиани в интервью Italia Uno.

В нынешнем розыгрыше Серии А Луис Адриано принял участие в семи встречах, не совершив ни единого результативного действия. Ни в одном из матчей футболист не провел на поле все 90 минут.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы зимы-2017 Милан Спартак Адриано Луис Галлиани Адриано
Комментарии (7)
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bset
1484082184
Тут должен быть злорадный смех, но вспоминаю наши последние трансферы и аж плакать хочется... Может поменяемся? Вы нам Адриано, а мы вам дров в нападение отсыпим
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mialkov
1484084613
Будем надеяться, что пользу принесет.
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pntrz
1484085903
ну посмотрим
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Nerlinger
1484086525
Молодцы. Сплавили обузу Пятакам! А те р радуются...
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momwig_
1484116615
Вообще, я не помню, чтобы нападающие, которые "звглохли" где-то ещё, "завелись", перейдя к нам. Наоборогт - было, так - нет... Хотя у нас много чего до этого сезона так не было... или было не так... поглядим, достается он сравнительно недорого, правда личка великовата, но то Федуна забота.
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