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    Бышовец предрекает Молло место в основном составе «Зенита»

    Экс-главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что возможное приобретение хавбека «Крыльев Советов» Йоана Молло усилит атакующий потенциал петербургской команды. По мнению специалиста, француз имеет все шансы стать игроком основного состава сине-бело-голубых. Сегодня СМИ сообщили, что 27-летний игрок отправился в Санкт-Петербург на медицинское обследование. Подписание контракта ожидается в ближайшее время.

    «Молло – интересный, перспективный футболист: яркий, с отличным дриблингом, демонстрирующий прекрасную игру на поле. Такое приобретение позволит «Зениту» организовать два равноценно сильных фланга: на одном из которых будет Мак, а на другом – Молло. В «Крыльях» он был лидером, и сине-бело-голубым такой футболист не помешает. Думаю, он станет игроком основного состава. Кроме того, Йоан может выступать на разных позициях. Задачи, которые ставит «Зенит», требуют поддержания конкуренции.

    Для «Крыльев Советов» это весомая потеря. Молло влиял и на качество игры, и на результат», – сказал Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2017 17:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12325

      Вомбат 9 января 2017, 22:23

      Сразу видно большого эксперта. Оба - и Мак и Молло - левые, одноногие полузащитники, и как это они будут играть на противоположных флангах?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      cink urodov. > Вомбат 9 января 2017, 22:30

      Халк левша и играл всегда в Зените справа

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 9 января 2017, 19:44

      27лет, какие перспективы???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 9 января 2017, 19:15

      Соглашусь что для Крыльев это большая потеря , а вот в Питере скорее всего потеряется как многие средние игроки ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 января 2017, 18:41

      Ну раз светоч сказал, то да.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 января 2017, 17:58

      Видимо, приличные игроки отказываются. А кого-то надо брать, чтобы хоть как-то усилиться. Последняя игра показала, что пол команды можно отпускать с богом.

      0
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      Рейтинг: -21

      cink urodov. > Бриг 9 января 2017, 18:40

      Покупают зрелых игроков просто,за 25 но до 28,хотя бы не старых как свинарник,чтобы потом плакать

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