Бышовец предрекает Молло место в основном составе «Зенита»

Экс-главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что возможное приобретение хавбека «Крыльев Советов» Йоана Молло усилит атакующий потенциал петербургской команды. По мнению специалиста, француз имеет все шансы стать игроком основного состава сине-бело-голубых. Сегодня СМИ сообщили, что 27-летний игрок отправился в Санкт-Петербург на медицинское обследование. Подписание контракта ожидается в ближайшее время.

«Молло – интересный, перспективный футболист: яркий, с отличным дриблингом, демонстрирующий прекрасную игру на поле. Такое приобретение позволит «Зениту» организовать два равноценно сильных фланга: на одном из которых будет Мак, а на другом – Молло. В «Крыльях» он был лидером, и сине-бело-голубым такой футболист не помешает. Думаю, он станет игроком основного состава. Кроме того, Йоан может выступать на разных позициях. Задачи, которые ставит «Зенит», требуют поддержания конкуренции.

Для «Крыльев Советов» это весомая потеря. Молло влиял и на качество игры, и на результат», – сказал Бышовец.