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Бышовец предрекает Молло место в основном составе «Зенита»

9 января 2017, 17:30
7

Экс-главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что возможное приобретение хавбека «Крыльев Советов» Йоана Молло усилит атакующий потенциал петербургской команды. По мнению специалиста, француз имеет все шансы стать игроком основного состава сине-бело-голубых. Сегодня СМИ сообщили, что 27-летний игрок отправился в Санкт-Петербург на медицинское обследование. Подписание контракта ожидается в ближайшее время.

«Молло – интересный, перспективный футболист: яркий, с отличным дриблингом, демонстрирующий прекрасную игру на поле. Такое приобретение позволит «Зениту» организовать два равноценно сильных фланга: на одном из которых будет Мак, а на другом – Молло. В «Крыльях» он был лидером, и сине-бело-голубым такой футболист не помешает. Думаю, он станет игроком основного состава. Кроме того, Йоан может выступать на разных позициях. Задачи, которые ставит «Зенит», требуют поддержания конкуренции.

Для «Крыльев Советов» это весомая потеря. Молло влиял и на качество игры, и на результат», – сказал Бышовец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Молло Йоан Бышовец Анатолий
Комментарии (7)
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Бриг
1483973916
Видимо, приличные игроки отказываются. А кого-то надо брать, чтобы хоть как-то усилиться. Последняя игра показала, что пол команды можно отпускать с богом.
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Тraumtanzеr
1483976486
Ну раз светоч сказал, то да.
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life85
1483978511
Соглашусь что для Крыльев это большая потеря , а вот в Питере скорее всего потеряется как многие средние игроки ...
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polt
1483980277
27лет, какие перспективы???
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Вомбат
1483989784
Сразу видно большого эксперта. Оба - и Мак и Молло - левые, одноногие полузащитники, и как это они будут играть на противоположных флангах?
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