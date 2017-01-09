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Молло проходит медосмотр в Санкт-Петербурге

9 января 2017, 11:18
36

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло в данный момент находится в Санкт-Петербурге, где проходит медосмотр перед заключением контракта с «Зенитом». После его завершения 27-летний француз подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.

В текущем сезоне Молло сыграл в 12 матчах российской Премьер-лиги, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Напомним, ранее известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал интерес «Зенита» к Молло, назвав того футбольным секонд-хэндом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Молло Йоан
Комментарии (36)
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alll-1
1483950854
где гена ?
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опус 2
1483951281
Непонятно ,ведь Орлов был ,категорически ,против !Кто посмел так Гену цинично игнорировать ?!
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tambovchanin
1483951649
равнозначная замена данни я считаю,увы нет постоянства но нам еще играть со СРАМтаком
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amg063
1483951948
куда им столько полузащитников? Шатов, Мак на лавке будут сидеть?
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tambovchanin
1483952455
оо свинтаки минусуют)))свиньи они и в Африке свиньи)чего вы тут забыли на этой ветке то?)
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Виталич
1483953718
а кто то говорит лимит отмените...наших пацанов вообще не увидим..я помню в Динамо сразу 11 гастербайтеров на поле вышли..
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ivanthebest
1483955485
Пропал футболист... Лучше б в Крылышках пылил, а потом ушёл на повышение к примеру в Краснодар или Ростов, там бы он точно играл и становился бы лучше как игрок... А так, лавочка и добрый вечер, ибо леги там и посильнее есть, а русских никто не выгонит, ибо лимит...
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Garrincha58
1483955988
акуэнное усиление просто смешно
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Тазит
1483958937
Не знаю причин, по которым он из Франции попал в Крылья, но если будет играть также, как в Крыльях, то вместе с Джулиано и Шатовым, это будет отличная линия атаки... Правда наконечники у этой атаки деревянные - Дзюратино и Кококкио...
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h3LL1k
1483975375
блять столько комнатных аналитиков развилось не смотрели за его игрой сиди те молчите тогда дибилы!

и скажите спс что так дешёво достался Зениту!

чувак из зоны вылетала!!! имел всех топовых команд РФПЛ на скорости и на дриблинге как детей!!! игры то посмотрите потом что то пиздите! Тащил на 50 % игра зависила от него!!!
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