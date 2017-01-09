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    Молло проходит медосмотр в Санкт-Петербурге

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло в данный момент находится в Санкт-Петербурге, где проходит медосмотр перед заключением контракта с «Зенитом». После его завершения 27-летний француз подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.

    В текущем сезоне Молло сыграл в 12 матчах российской Премьер-лиги, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Напомним, ранее известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал интерес «Зенита» к Молло, назвав того футбольным секонд-хэндом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2017 11:18
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 9 января 2017, 18:22

      блять столько комнатных аналитиков развилось не смотрели за его игрой сиди те молчите тогда дибилы!


      и скажите спс что так дешёво достался Зениту!


      чувак из зоны вылетала!!! имел всех топовых команд РФПЛ на скорости и на дриблинге как детей!!! игры то посмотрите потом что то пиздите! Тащил на 50 % игра зависила от него!!!

      -1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 января 2017, 17:51

      судя по всему лимита не будет

      0
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      Рейтинг: +9

      адаминьо 9 января 2017, 15:31

      зенит интересовался топовыми игроками а в итоге хотят купить молло,что это за усиление такое цаллагов и молло,ужас .Лучшеб Ходжаниязову и Рязанцеву дали шанс поиграть

      -1
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      Рейтинг: +13

      qqshkadef 9 января 2017, 14:09

      Крайне сомневаюсь, что он выиграет борьбу у Мака, а ведь у Зенита еще и Данни скоро вернется... Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 9 января 2017, 13:48

      Не знаю причин, по которым он из Франции попал в Крылья, но если будет играть также, как в Крыльях, то вместе с Джулиано и Шатовым, это будет отличная линия атаки... Правда наконечники у этой атаки деревянные - Дзюратино и Кококкио...

      1
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      Рейтинг: +12325

      Вомбат 9 января 2017, 13:13

      Почему вы все так сразу поверил в этот слух? Потому что Молло не поехал с КС на сбор? Может быть он болен или его позвали назад в Сент-Этьен? Но если насчет Зенита это правда, то правда грустная. Значит, его берут на скамейку - подменять Мака, так что минус один классный игрок в РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 9 января 2017, 13:05

      Хороший парень, только как с лимитом быть ?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 января 2017, 12:59

      акуэнное усиление просто смешно

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 января 2017, 12:51

      Пропал футболист... Лучше б в Крылышках пылил, а потом ушёл на повышение к примеру в Краснодар или Ростов, там бы он точно играл и становился бы лучше как игрок... А так, лавочка и добрый вечер, ибо леги там и посильнее есть, а русских никто не выгонит, ибо лимит...

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 января 2017, 12:29

      человек, положивший начало 4:0 (гол+передача в том матче). Зенитка тоже так хочет жахнуть, а то 4:2 да 4:2.

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