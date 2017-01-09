Молло проходит медосмотр в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло в данный момент находится в Санкт-Петербурге, где проходит медосмотр перед заключением контракта с «Зенитом». После его завершения 27-летний француз подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.

В текущем сезоне Молло сыграл в 12 матчах российской Премьер-лиги, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Напомним, ранее известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал интерес «Зенита» к Молло, назвав того футбольным секонд-хэндом.