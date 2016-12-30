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    Орлов: «Цаллагов нужен «Зениту», Молло – нет»

    Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход в «Зенит» Ибрагима Цаллагова, а также высказал мнение о возможном трансфере еще одного игрока «Крыльев Советов» – полузащитника Йоана Молло.

    «Цаллагов нужен, Молло не нужен. Молло француз, зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берем? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами», – заявил Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    30.12.2016 18:10
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 9 января 2017, 11:45

      Гена вообще из ума выживает. Молло действительно хорош в этом сезоне. На голову сильнее своих партнеров по КС

      0
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      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 30 декабря 2016, 22:51

      орлов дебил. каждый раз только убеждаюсь

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 30 декабря 2016, 20:43

      Начинает уже бесить этот орлов , яростный болела Питера, своими репликами. Пусть тогда в тренерский штаб зенита просится, раз знает как им играть, кто нужен а кто нет.

      1
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 30 декабря 2016, 19:47

      сказал как отрезал. нахер этот француз, если можно своего молодого выпустить в составе. не понимаю логики

      -3
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 > swot1205 31 декабря 2016, 13:51

      и за что минусы то??олеши

      -2
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 30 декабря 2016, 19:46

      Молло лучше Дзюбы однозначно!!!!

      2
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 30 декабря 2016, 19:34

      К сожалению, все равно не заиграет, и спустя сезон-полтора уйдет обратно в Крылья или клуб нижней восьмерки(

      А так очень хороший футболист

      -1
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 30 декабря 2016, 19:30

      Какое дело орлам, петухам, да прочим птицам -
      Что внутри клубов творится.
      Радуйся, когда придёт сезон,
      Если дадут микрофон.

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 30 декабря 2016, 19:03

      взяли бы Молло ,а не Цаллагова этот гнусявый нашел бы чего сказать в оправдание

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 30 декабря 2016, 18:53

      все дело в том надо вписаться в состав,а так будет лавку шлифовать тем более что он легионер.Конкуренция в топ-клубах большая

      -3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 30 декабря 2016, 18:48

      Нужен или нетМолло, разбираться будут потом...
      А пока нельзя отступать от стратегической линии Зенита- собирать всё более или менее полезное у прямых конкурентов и конкурентов потенциальных... у не конкурентов тоже всё полезное забирать, чтобы этим не мог воспользоваться конкурент...
      Тем более ЦСКА без нападающего.... Поэтому срочно БРАТЬ, а там видно будет, куда его пристроить..... лишь бы не в ЦСКА..

      -2
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