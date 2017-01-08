Бышовец считает, что интерес дортмундской «Боруссии» – вызов для Смолова

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением об интересе к нападающему «Краснодара» Федору Смолову со стороны дортмундской «Боруссии». Напомним, ранее сообщалось, что немецкий клуб может приобрести 26-летнего россиянина за 10 миллионов евро.

«У Смолова есть опыт игры за рубежом: он уже выступал в Голландии. Интерес «Боруссии» – вызов для Федора. В немецком клубе много достойных игроков. Смолову придется нелегко. Конкуренция высока. Нужно хорошенько подумать, прежде чем принимать такое решение. Ему предстоит еще побороться за место в основном составе.

Что касается «Краснодара», мы видели, что без Смолова команда испытывала определенные проблемы. Только после возвращения Федора в состав атака стала намного мобильнее. Многое будет зависеть от самого Смолова и от того, насколько он чувствует в себе уверенность, чтобы уехать», – сказал Бышовец.