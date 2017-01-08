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    Бышовец считает, что интерес дортмундской «Боруссии» – вызов для Смолова

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением об интересе к нападающему «Краснодара» Федору Смолову со стороны дортмундской «Боруссии». Напомним, ранее сообщалось, что немецкий клуб может приобрести 26-летнего россиянина за 10 миллионов евро.

    «У Смолова есть опыт игры за рубежом: он уже выступал в Голландии. Интерес «Боруссии» – вызов для Федора. В немецком клубе много достойных игроков. Смолову придется нелегко. Конкуренция высока. Нужно хорошенько подумать, прежде чем принимать такое решение. Ему предстоит еще побороться за место в основном составе.

    Что касается «Краснодара», мы видели, что без Смолова команда испытывала определенные проблемы. Только после возвращения Федора в состав атака стала намного мобильнее. Многое будет зависеть от самого Смолова и от того, насколько он чувствует в себе уверенность, чтобы уехать», – сказал Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2017 01:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 8 января 2017, 10:14

      Да ну, еще немецкий учить...

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 января 2017, 09:19

      Сколько можно обсасывать эту тему - Смолову в Европе будет кердык (не готов он еще для Европы - слабак)...

      1
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      Рейтинг: +11

      dabudi dabudai > bolela_16 8 января 2017, 09:44

      Скорее Краснодару без Смолова будет кирдык

      1
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 8 января 2017, 08:29

      надо попробовать

      1
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