Йоветич надеется на переход в «Севилью»

Нападающий «Интера» и сборной Черногории Стеван Йоветич заинтересован в продолжении карьеры в составе «Севильи». Последние полтора месяца СМИ связывали форварда с несколькими клубами — в том числе и московским «Спартаком» —, но на днях появилась информация о договоренности между футболистом и «Севильей». Ожидается, что испанский клуб арендует игрока.

«Надеюсь, мой переход в «Севилью» состоится», — прокомментировал ситуацию Йоветич.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего черногорца в 10 миллионов евро.