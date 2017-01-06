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    Йоветич надеется на переход в «Севилью»

    Нападающий «Интера» и сборной Черногории Стеван Йоветич заинтересован в продолжении карьеры в составе «Севильи». Последние полтора месяца СМИ связывали форварда с несколькими клубами — в том числе и московским «Спартаком» —, но на днях появилась информация о договоренности между футболистом и «Севильей». Ожидается, что испанский клуб арендует игрока.

    «Надеюсь, мой переход в «Севилью» состоится», — прокомментировал ситуацию Йоветич.

    Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего черногорца в 10 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    06.01.2017 23:50
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