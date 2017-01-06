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    Ловчев: «Луис Адриано – хорошее приобретение для «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вероятную покупку нападающего «Милана» Луиса Адриано. Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за бразильца 1 миллион евро.

    «Месси и Ронадо в Россию не приедут. Так что Луис Адриано – хорошее приобретение. Он долго на Украине играл, а у нас все идентично. Бразилец представляет, какой здесь уровень футбола, а Адриано в него умеет играть. Да, в «Милане» не получилось. Но такое бывает.

    «Спартак» же, подписывая новых игроков, старается сделать все, чтобы не упустить Жар-птицу – то есть чемпионство. Поэтому укрепляет и вратарскую позицию, и центр защиты, и нападение. Была же история, когда травмировались Зе Луиш, Промес. Думали, Мельгарехо заменит. Но он не ровня Адриано», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.01.2017 13:40
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 6 января 2017, 20:07

      барриос-2 не получится?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 6 января 2017, 18:35

      а я вот уверен,заиграет Луис..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 6 января 2017, 16:11

      +++++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 января 2017, 14:53

      Не ну за лям то отличное приобретение, а там будем посмотреть

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      werty > filosof sparty 6 января 2017, 17:42

      В Китай, если что можно продать))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 января 2017, 14:38

      Ну если Евгений Серафимович сказал- то надо брать парня!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 6 января 2017, 14:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сэконд хенд этот луис адриано. в милане избавляются, а у нас ждут как суперзвезду!!!

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 января 2017, 13:51

      Да нет, чемпионат у нас посильнее хохлятского, кто бы чо не говорил.

      7
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      ...
      Рейтинг: -21

      cink urodov. > Тraumtanzеr 6 января 2017, 13:58

      И не хуже Французкого

      1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > cink urodov. 6 января 2017, 16:16

      Согласен. Краснодар и бомжи это доказали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      cink urodov. > gosproektikabinet 6 января 2017, 19:16

      Французы только за счёт ПСЖ очки набирают активно,постоянно в ЛЧ до 1/4 минимум

      1
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      Рейтинг: -21

      cink urodov. > Тraumtanzеr 6 января 2017, 19:20

      А в поросят когда обретём веру?когда то ведь в 1/4 ЛЧ Реал щемили в Испании

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог > Тraumtanzеr 6 января 2017, 21:05

      Через пару лет АПЛ будет ниже плинтуса, все нормальные игроки свалят в Китай

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > батог 6 января 2017, 23:21

      Все к этому и идет.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > батог 14 января 2017, 10:00

      Дебил.

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