Ловчев: «Луис Адриано – хорошее приобретение для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вероятную покупку нападающего «Милана» Луиса Адриано. Ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за бразильца 1 миллион евро.

«Месси и Ронадо в Россию не приедут. Так что Луис Адриано – хорошее приобретение. Он долго на Украине играл, а у нас все идентично. Бразилец представляет, какой здесь уровень футбола, а Адриано в него умеет играть. Да, в «Милане» не получилось. Но такое бывает.

«Спартак» же, подписывая новых игроков, старается сделать все, чтобы не упустить Жар-птицу – то есть чемпионство. Поэтому укрепляет и вратарскую позицию, и центр защиты, и нападение. Была же история, когда травмировались Зе Луиш, Промес. Думали, Мельгарехо заменит. Но он не ровня Адриано», – сказал Ловчев.