Агент Бикфалви: «Ведем переговоры о переходе Эрика в другой российский клуб»

Агент Даниэль Драгош, представляющий интересы полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви, заявил, что игрок близок к переходу в другой российский клуб. Напомним, томская команда не выплачивает зарплату своим игрокам с начала сезона из-за тяжелой финансовой ситуации.

«Если некоторые варианты, игрок может покинуть «Томь». Все варианты – это клубы из России. Мы ведем переговоры с лучшим из них, остальные – команды из середины таблицы и ниже. Мы примем решение в течение нескольких недель», – сказал представитель футболиста порталу Ziare.

На счету хавбека в текущем сезоне РФПЛ 15 матчей и три забитых мяча.