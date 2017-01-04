Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Бикфалви: «Ведем переговоры о переходе Эрика в другой российский клуб»

    Агент Даниэль Драгош, представляющий интересы полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви, заявил, что игрок близок к переходу в другой российский клуб. Напомним, томская команда не выплачивает зарплату своим игрокам с начала сезона из-за тяжелой финансовой ситуации.

    «Если некоторые варианты, игрок может покинуть «Томь». Все варианты – это клубы из России. Мы ведем переговоры с лучшим из них, остальные – команды из середины таблицы и ниже. Мы примем решение в течение нескольких недель», – сказал представитель футболиста порталу Ziare.

    На счету хавбека в текущем сезоне РФПЛ 15 матчей и три забитых мяча.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2017 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Forge 4 января 2017, 22:17

      В Арсенал давай

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11