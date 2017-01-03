Рейнгольд: «Зенит» поступил верно, отпустив Витселя»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался относительно перехода полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сегодня питерцы объявили о трансфере бельгийца официально. Ранее СМИ сообщили, что доход сине-бело-голубых от продажи 27-летнего футболиста составит 21 миллион евро.

«Правильно «Зенит» сделал, что отпустил Витселя. В каждое трансферное окно только и было слышно, что он куда-то уходит. Очевидно, что мыслями он уже был не с «Зенитом». С такими игроками нужно прощаться.

Конечно, удивительный выбор сделал футболист. Мог играть в любом европейском клубе. Удачи ему на новом месте», – сказал Рейнгольд.