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    Рейнгольд: «Зенит» поступил верно, отпустив Витселя»

    Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался относительно перехода полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сегодня питерцы объявили о трансфере бельгийца официально. Ранее СМИ сообщили, что доход сине-бело-голубых от продажи 27-летнего футболиста составит 21 миллион евро.

    «Правильно «Зенит» сделал, что отпустил Витселя. В каждое трансферное окно только и было слышно, что он куда-то уходит. Очевидно, что мыслями он уже был не с «Зенитом». С такими игроками нужно прощаться.

    Конечно, удивительный выбор сделал футболист. Мог играть в любом европейском клубе. Удачи ему на новом месте», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.01.2017 21:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -5

      Архипелаг Гуляк! 4 января 2017, 01:11

      "Кащенка" поступил неверно,отпустив Рейнгольда на свободу.

      -2
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