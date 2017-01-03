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    Беленов о переходе в «Рубин»: «Поступит предложение — будем думать. Пока не о чем говорить»

    Голкипер «Анжи» Александр Беленов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Рубин».

    — Никак не могу прокомментировать эту информацию. Первый раз слышу. Я пока в отпуске, нам выдали программу «Анжи», готовлюсь по ней, все по графику.

    Планируете на сборы поехать с «Анжи»?

    — До сборов с «Анжи» еще неделя. Пока так.

    Что в «Анжи» происходит, какой информацией располагаете?

    — Думаю, вы знаете больше, чем я. Я не владею информацией.

    Если предложение от «Рубина» поступит, как отреагируете?

    — Поступит — будем думать. Пока не о чем говорить.

    Напомним, в декабре минувшего года руководство «Анжи» приняло решение продать ведущих игроков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2017 14:33
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