Беленов о переходе в «Рубин»: «Поступит предложение — будем думать. Пока не о чем говорить»

Голкипер «Анжи» Александр Беленов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Рубин».

— Никак не могу прокомментировать эту информацию. Первый раз слышу. Я пока в отпуске, нам выдали программу «Анжи», готовлюсь по ней, все по графику.

— Планируете на сборы поехать с «Анжи»?

— До сборов с «Анжи» еще неделя. Пока так.

— Что в «Анжи» происходит, какой информацией располагаете?

— Думаю, вы знаете больше, чем я. Я не владею информацией.

— Если предложение от «Рубина» поступит, как отреагируете?

— Поступит — будем думать. Пока не о чем говорить.

Напомним, в декабре минувшего года руководство «Анжи» приняло решение продать ведущих игроков.