Беленов о переходе в «Рубин»: «Поступит предложение — будем думать. Пока не о чем говорить»

Голкипер «Анжи» Александр Беленов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Рубин».
— Никак не могу прокомментировать эту информацию. Первый раз слышу. Я пока в отпуске, нам выдали программу «Анжи», готовлюсь по ней, все по графику.
— Планируете на сборы поехать с «Анжи»?
— До сборов с «Анжи» еще неделя. Пока так.
— Что в «Анжи» происходит, какой информацией располагаете?
— Думаю, вы знаете больше, чем я. Я не владею информацией.
— Если предложение от «Рубина» поступит, как отреагируете?
— Поступит — будем думать. Пока не о чем говорить.
Напомним, в декабре минувшего года руководство «Анжи» приняло решение продать ведущих игроков.
Источник: «Спорт-Экспресс»