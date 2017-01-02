Думбия не намерен переезжать в Китай

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, выступающий на правах аренды за «Базель», не захотел переходить в один из китайских клубов. «Волки», желающие продать 29-летнего игрока, получили несколько предложений из Поднебесной, сумма которых превышает 10 миллионов евро. Однако сам футболист, который хочет остаться в Европе, отверг возможный вариант развития событий.

Напомним, «Базель» имеет право выкупа ивуарийца за 6,5 миллиона. В текущем розыгрыше швейцарской Суперлиги Думбия принял участие в 12-ти встречах, записав в свой актив девять забитых мячей.