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Думбия не намерен переезжать в Китай

2 января 2017, 18:22
5

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, выступающий на правах аренды за «Базель», не захотел переходить в один из китайских клубов. «Волки», желающие продать 29-летнего игрока, получили несколько предложений из Поднебесной, сумма которых превышает 10 миллионов евро. Однако сам футболист, который хочет остаться в Европе, отверг возможный вариант развития событий.

Напомним, «Базель» имеет право выкупа ивуарийца за 6,5 миллиона. В текущем розыгрыше швейцарской Суперлиги Думбия принял участие в 12-ти встречах, записав в свой актив девять забитых мячей.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Швейцария. Суперлига Италия. Серия А Рома Базель Думбия Сейду
Комментарии (5)
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VeniaminS
1483377145
Правильно делает!!!
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Фан666
1483377824
Но в европе похоже ему мало что светит
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_FootFan
1483382174
Пусть в Базеле остается
Ответить
x-x-x-x-x
1483394798
лучще бы поехал и заработал на жизнь
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