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    Думбия не намерен переезжать в Китай

    Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, выступающий на правах аренды за «Базель», не захотел переходить в один из китайских клубов. «Волки», желающие продать 29-летнего игрока, получили несколько предложений из Поднебесной, сумма которых превышает 10 миллионов евро. Однако сам футболист, который хочет остаться в Европе, отверг возможный вариант развития событий.

    Напомним, «Базель» имеет право выкупа ивуарийца за 6,5 миллиона. В текущем розыгрыше швейцарской Суперлиги Думбия принял участие в 12-ти встречах, записав в свой актив девять забитых мячей.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.01.2017 18:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 января 2017, 01:06

      лучще бы поехал и заработал на жизнь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      _FootFan 2 января 2017, 21:36

      Пусть в Базеле остается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 января 2017, 20:23

      Но в европе похоже ему мало что светит

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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 2 января 2017, 20:12

      Правильно делает!!!

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