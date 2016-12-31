АПЛ. Гол Баркли помог «Эвертону» добыть ничью в матче с «Халлом»

Пятничный матч 19 тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Халл Сити» завершился результативной ничьей. Первый гол в дебюте встречи забил защитник хозяев Майкл Доусон. В добавленное к первому тайму время Дэвид Маршалл отправил мяч в собственные ворота, восстановив равенство в счете. Третьим голом в составе хозяев отметился Роберт Снодграсс в середине второй половины. За шесть минут до конца основного времени встречи команде Рональда Кумана удалось избежать поражения от аутсайдера: точным оказался удар Росса Баркли.

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Халл Сити – Эвертон – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Доусон, 6; 1:1 – Маршалл (в свои ворота), 45+1; 2:1 – Снодграсс, 65; 2:2 – Баркли, 84.

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