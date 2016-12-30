Мутко: «Хотим показать, что в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня»

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги уходящего года, а также рассказал о задачах, которые предстоит выполнить в 2017 году. По его словам, у российского футбола есть потенциал.

«Футбольный год прошел под знаком чемпионата Европы. К сожалению, выступление сборной России во Франции оставило неприятный осадок. Ведь потенциал у нашего футбола есть: в России много футбольных школ — в общей сложности в футбольную систему вовлечено около 300 тысяч детей, у профессиональных клубов есть свои хорошие академии.

Были, конечно, и приятные моменты, например, серебряная медаль сборной России на чемпионате мира по мини-футболу. Хорошо выступает и женская сборная России, пробившаяся в финальную часть чемпионата Европы. Развивается у нас массовый футбол, в том числе студенческий, были запущены важные социальные программы.

В 2016 году была проведена огромная работа по подготовке к чемпионату мира, в частности в регионах. Я читаю различные опросы общественного мнения, и некоторые из них говорят, что у нас чрезмерные затраты на подготовку, что деньги расходуются неэффективно. Но надо понимать, что эти вложения — это прежде всего развитие 11 городов, в которых пройдут матчи чемпионата, и 20 городов, которые так или иначе будут вовлечены в организацию турнира. Мы строим и реконструируем 13 аэропортов, 12 стадионов, сотни тренировочных полей, вкладываем деньги в инфраструктуру — и все это останется в нашем пользовании после чемпионата мира.

Проделана колоссальная работа. Нельзя сказать, что есть какие-то критические проблемы. Подготовка идет под контролем президента, контролирующих органов. В 2016 году мы выбрали талисман, провели жеребьевку Кубка конфедераций, начали набор волонтеров.

В следующем году ключевым направлением будет проведение Кубка конфедераций — в России сыграют лучшие сборные своих континентов. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи увидят лучшие команды мира. В первой половине года все усилия будут направлены на этот проект. А в декабре Москва примет жеребьевку финальной стадии чемпионата мира, это будет настоящее зрелище. Разумеется, продолжим строительство инфраструктуры — завершим около 180 объектов. Это дорожные развязки, гостиницы, больницы, аэропорты. Конечно же, и стадионы. Работа нам всем предстоит гигантская.

Большое внимание уделим подготовке сборной России. До Кубка конфедераций она проведет три-четыре игры, после — еще шесть. Мы хотим показать болельщикам, что в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня», – сказал Мутко.