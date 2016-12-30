Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Хотим показать, что в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня»

Мутко: «Хотим показать, что в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня»

30 декабря 2016, 14:36
20

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги уходящего года, а также рассказал о задачах, которые предстоит выполнить в 2017 году. По его словам, у российского футбола есть потенциал.

«Футбольный год прошел под знаком чемпионата Европы. К сожалению, выступление сборной России во Франции оставило неприятный осадок. Ведь потенциал у нашего футбола есть: в России много футбольных школ — в общей сложности в футбольную систему вовлечено около 300 тысяч детей, у профессиональных клубов есть свои хорошие академии.

Были, конечно, и приятные моменты, например, серебряная медаль сборной России на чемпионате мира по мини-футболу. Хорошо выступает и женская сборная России, пробившаяся в финальную часть чемпионата Европы. Развивается у нас массовый футбол, в том числе студенческий, были запущены важные социальные программы.

В 2016 году была проведена огромная работа по подготовке к чемпионату мира, в частности в регионах. Я читаю различные опросы общественного мнения, и некоторые из них говорят, что у нас чрезмерные затраты на подготовку, что деньги расходуются неэффективно. Но надо понимать, что эти вложения — это прежде всего развитие 11 городов, в которых пройдут матчи чемпионата, и 20 городов, которые так или иначе будут вовлечены в организацию турнира. Мы строим и реконструируем 13 аэропортов, 12 стадионов, сотни тренировочных полей, вкладываем деньги в инфраструктуру — и все это останется в нашем пользовании после чемпионата мира.

Проделана колоссальная работа. Нельзя сказать, что есть какие-то критические проблемы. Подготовка идет под контролем президента, контролирующих органов. В 2016 году мы выбрали талисман, провели жеребьевку Кубка конфедераций, начали набор волонтеров.

В следующем году ключевым направлением будет проведение Кубка конфедераций — в России сыграют лучшие сборные своих континентов. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи увидят лучшие команды мира. В первой половине года все усилия будут направлены на этот проект. А в декабре Москва примет жеребьевку финальной стадии чемпионата мира, это будет настоящее зрелище. Разумеется, продолжим строительство инфраструктуры — завершим около 180 объектов. Это дорожные развязки, гостиницы, больницы, аэропорты. Конечно же, и стадионы. Работа нам всем предстоит гигантская.

Большое внимание уделим подготовке сборной России. До Кубка конфедераций она проведет три-четыре игры, после — еще шесть. Мы хотим показать болельщикам, что в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Альви
1483099815
убери лимит
Ответить
Sergil
1483100639
Тупой ублюдок, с твоим паршивым лимитом никакого футбола в стране не будет, не говоря про другие виды спорта. Все эти допинговые скандалы, отстранения, ты определенно к этому имеешь какое-то отношение. Когда тебя наконец отстранят от деятельности и посадят? :(
Ответить
vladimir-7
1483102371
Мудко, кто это МЫ, которые строят и реконструируют 13 аэропортов, 12 стадионов, продолжат строительство инфраструктуры-дорожные развязки, гостиницы, больницы и аэропорты. Где эти объекты и сколько вкладывает денег РФС?
Ответить
dimon2602
1483102400
Долой лимит на легионеров!!!!
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1483104151
Опять призывы к показухе. По другому работать не умеет.
Ответить
x-x-x-x-x
1483104231
полный бред ляпнул. лишь бы что то сказать и ничего больше
Ответить
КЁРТИС
1483104904
Пока что Мудко делает всё, чтобы уничтожить российский футбол (внедряя лимит на легионеров, с безобразным судейством, с коррупцией, с двойными стандартами)
Ответить
Симбир
1483109221
Доколе мутки, мудинские и пр. будут портить воздух в высших эшелонах власти? И "блистать" своим не профессионализмом.
Ответить
KARAT777
1483114121
хотите покажите г-н Мутко. Бюджет хоть научитесь распределять. Команды денег от РФС не зарабатывают у кого спонсор сильнее те команды и в лидерах, а у кого по меньше денег стараются купить игру либо слить. Тренеры сборной почему получали такие зарплаты при плохих результатах, а кто то еще и неустойки срубал, вогнали футбол в долги, а кто за это ответил? Кто нибудь возместил убытки государству??? По Зенит-Арене тот же вопрос???
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1483115506
Уровень конечно неплохой, но если сравнить с Буркина-Фасо - то у них чуток повыше !
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+