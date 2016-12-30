Полузащитник дортмундской «Боруссии» Микель Мерино может вернуться в «Осасуну» из-за отсутствия игровой практики в немецком клубе. За испанский клуб хавбек выступал с 2014 по 2016 год.

«Сердце моего сына подсказывает, что он должен вернуться в «Осасуну». Ситуация в «Боруссии» не вызывает у него страха и не оказывает на него давления, но Микель хочет иметь игровую практику», – рассказал отец футболиста Мигель Мерино Noticias de Navarra.

В текущем сезоне Мерино принял участие в трех матчах Бундеслиги, в которых не записал на свой счет результативных действий. Стоит отметить, что его контракт с «Боруссией» рассчитан до середины 2021 года.