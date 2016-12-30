Маркевич: «Летом Марлос дал предварительное согласие на натурализацию»

Куратор национальных сборных Украины Мирон Маркевич рассказал о ходе натурализации бразильского полузащитника «Шахтера» Марлоса.

– Много разговоров ходит вокруг натурализации Марлоса. Как сейчас обстоит с этим дело?

– Свое мнение я сказал еще полгода назад. Если у человека есть желание играть за сборную Украины, то почему бы этим не воспользоваться, особенно когда речь идет о таком исполнителе, как Марлос. За три-четыре года подрастут молодые украинские футболисты, а сейчас нужно использовать все возможности для усиления национальной команды.

– Маховик с Марлосом запущен?

– Не могу сказать ничего конкретного. Это работа других людей.

– А сам Марлос этого хочет?

– Прошедшим летом, когда я с ним разговаривал, бразилец дал предварительное согласие.