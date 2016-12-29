Источник: Самедов будет тренироваться с дублем «Локомотива», если не перейдет в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов будет тренироваться с дублем московского клуба и не поедет с основным составом на заграничный сбор в Испанию, если во время зимнего трансферного окна не перейдет в «Спартак».

«Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем «Локомотива», первый сбор которого пройдет в Москве – занятия будут в манеже. Если он не перейдет в «Спартак», тогда отправится с дублем и на второй сбор», – заявил источник, близкий к ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожники не продадут игрока, если за него не будет заплачена прописанная в контракте сумма отступных в размере 5 миллионов евро.