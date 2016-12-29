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  • Источник: Самедов будет тренироваться с дублем «Локомотива», если не перейдет в «Спартак»

Источник: Самедов будет тренироваться с дублем «Локомотива», если не перейдет в «Спартак»

29 декабря 2016, 19:23
15

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов будет тренироваться с дублем московского клуба и не поедет с основным составом на заграничный сбор в Испанию, если во время зимнего трансферного окна не перейдет в «Спартак».

«Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем «Локомотива», первый сбор которого пройдет в Москве – занятия будут в манеже. Если он не перейдет в «Спартак», тогда отправится с дублем и на второй сбор», – заявил источник, близкий к ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожники не продадут игрока, если за него не будет заплачена прописанная в контракте сумма отступных в размере 5 миллионов евро.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр
Комментарии (15)
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VVM1964
1483028724
" НИ СЕБЕ НИ ЛЮДЯМ "
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Аристократ Олжик
1483028762
зачем его так гнобить?
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acer2003
1483029012
Видно серьёзный конфликт у него с руководством.Игрок хороший,удачи ему.
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Chernyi Lis
1483030586
вот так вот переходить без спроса главного тренера..и ваще по человечески если..че заммедалями погнался чтоб успеть взять хоть что то..у команды дела хрень идут и тут еще подтапить...! семин отличный тренер! правильно сделал!
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Александ1982
1483033290
вот началась травля игрока, жалко возраст уже такой к финишу
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Небесная
1483039750
держись, Саня
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ololoshka
1483044565
да все правильно, когда Игнашевич хотел уйти,он ушел и при том доиграл все игры сезона на уровне, а этот супер вингер лучше в дубле поиграет,не получилось на этот раз тренера слить
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Nesterenko
1483047981
Уж лучше отстранить от команды (из-за скандала или из-за чего-нибудь еще) одного игрока (даже если он и сильный), чем выгонять тренера. В Локомотиве очень часто в последнее время были скандалы, то в руководстве, то в команде, то с болельщиками. Сейчас наконец-то сменилось руководства клуба, появился самый родной для Локо тренер, и пусть теперь он создает команду, которую раньше создавал, и которая была сильна в РФПЛ и даже в ЛЧ! Уверен на 100%, что в этом конфликте виноват Самедов, Семин не является конфликтным тренером, он за качественную и сильную игру. Поэтому пусть Самедов идет куда хочет, к тому же ему обещал помочь Мутко, ну конечно, Широкову же он уже помог в этом году, пора и другим "помогать".
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