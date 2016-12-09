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    «Локомотив» не продаст Самедова в «Спартак» дешевле, чем за 5 миллионов

    «Спартак» и «Локомотив» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Александра Самедова. Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте футболиста составляет 5 миллионов евро.

    Отмечается, что руководство красно-белых еще не предлагало железнодорожникам такой суммы. При этом «Локомотив» не собирается отпускать 32-летнего хавбека дешевле.

    Напомним, что Самедов уже договорился со «Спартаком» о контракте. В стане девятикратных чемпионов он будет получать около 2,4 миллиона в год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2016 15:19
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +191

      bafor 10 декабря 2016, 11:09

      Нафиг этот пенсионер

      0
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > bafor 10 декабря 2016, 13:56

      ну года 2 он отыграть способен на уровне, выиграть чемп на закате карьеры и помочь красно-белым, да и Локо за игрока который Семину не нужен и будет сидеть и получать зп получит 5 лямов, все рады в общем то) рубин вон за лестьена дал 10 который на лавке сидит и без паспорта, зато не пенсионер))

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 9 декабря 2016, 20:55

      если локо не отпустит , то последние годы карьеры просто протрет не скамье запасных или дубля!так и зажимают футболиста

      0
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 9 декабря 2016, 18:43

      По ходу у всех перед глазами пелена,
      Вы прочистите зенки у Федуна.

      0
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      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 9 декабря 2016, 18:29

      не стоит наверное таких денег

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 декабря 2016, 17:50

      спартак денег зажал

      2
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      Рейтинг: +7

      Петя128 > Mishanj 9 декабря 2016, 18:48

      Согласен такая огромная сумма за 32года да ещё из РФПЛ максимум 500тыс

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Петя128 10 декабря 2016, 08:53

      сейчас только за паспорт дают 2-3 миллиона...

      0
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 9 декабря 2016, 17:41

      Нафиг он нужен в Спартаке. Фу-фу

      -2
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 9 декабря 2016, 17:17

      Будет также как с Широковым!

      -1
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      Рейтинг: +7

      Петя128 > roma33rus 9 декабря 2016, 18:49

      точно скорее это всё создается для распила налогов и т.д.

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 декабря 2016, 17:13

      Лучше чтоли в дубле его держать и платить миллионные зарплаты

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      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 9 декабря 2016, 17:04

      Да продали бы уже быстрее его и голову себе не морочили.

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 9 декабря 2016, 16:52

      ха-ха,через год вы его вообще не продадите

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > BANNIKOV1970 9 декабря 2016, 17:34

      ха ха только и он мимо ЧМ пролетит тогда

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