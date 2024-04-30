Агент Шпинев определился с наказанием для «Пари НН» за «кидок» на 15 миллионов рублей

Футбольный агент Вадим Шпинев намерен наказать «Пари НН» за нечистоплотную, на его взгляд, работу.
- Ранее Шпинев рассказал, что нижегородцы должны ему 15 миллионов рублей.
- Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев, знакомый с ситуацией, на ютуб-канале «Это футбол, брат!» назвал ее «кидком» со стороны «Пари НН».
«С «Пари НН» нет никакого диалога. Общаются юристы, все в правовом поле, все замечательно. Моя цель – закрыть летнее трансферное окно для «Пари НН» (Шпинев имеет в виду наложение запрета на регистрацию новичков – прим. «Бомбардира»), чтобы господин Кондратов не получил откаты с покупки левых китайских футболистов», – сказал агент.
- «Пари НН» ищет нового тренера после отставки Сергея Юрана.
Источник: «Спорт-Экспресс»