Агент Шпинев определился с наказанием для «Пари НН» за «кидок» на 15 миллионов рублей

Футбольный агент Вадим Шпинев намерен наказать «Пари НН» за нечистоплотную, на его взгляд, работу.

Ранее Шпинев рассказал, что нижегородцы должны ему 15 миллионов рублей.

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев, знакомый с ситуацией, на ютуб-канале «Это футбол, брат!» назвал ее «кидком» со стороны «Пари НН».

«С «Пари НН» нет никакого диалога. Общаются юристы, все в правовом поле, все замечательно. Моя цель – закрыть летнее трансферное окно для «Пари НН» (Шпинев имеет в виду наложение запрета на регистрацию новичков – прим. «Бомбардира»), чтобы господин Кондратов не получил откаты с покупки левых китайских футболистов», – сказал агент.