Агент Шпинев: «Пари НН» должен мне 15 миллионов рублей – они посчитали, что я из-за инсульта одной ногой уже на том свете»

У агента Вадима Шпинева возник финансовый спор с «Пари НН». Он подробно изложил ситуацию.

– 1 марта в соцсетях «Локомотива» было объявлено, что Тимур стал игроком команды до 2027 года. Но остаeтся вопрос – на каком основании? Ни футболисту, ни мне это неизвестно. Какие документы были подписаны между «Локомотивом» и Сулеймановым? На данный момент мы оперируем арендным соглашением между «Локомотивом» и «Пари НН», согласно которому для обязательного выкупа со стороны москвичей Тимуру не хватает одного результативного действия. 1 марта не было оснований объявлять об официальном переходе. Я так понимаю, что между господином Леонченко и советником и смотрителем «Пари НН», юным мистером Кондратовым, существует договорeнность. Открою небольшой секрет – сейчас весь клуб «Пари НН» находится под управлением этого человека, потому что у него есть огромное влияние даже на губернатора области Глеба Никитина.

– Почему это так важно?

– Объясняю. Не так давно я узнал, что господин Кондратов согласовал трансфер Сулейманова в «Локомотив» стоимостью в один рубль – якобы на правах обмена футболистами. То есть «Локомотив» получает Тимура, но платит «Пари НН» один рубль и отдаeт туда Марадишвили. Это есть на официальной бумаге. То есть Тимура купили за один рубль, но при этом господин Марадишвили с травмой будет получать зарплату от «Локомотива» по 5 млн рублей каждый месяц, а «Пари НН» будет чуть-чуть приплачивать.

– Почему это так вас волнует?

– Потому что касается человеческих качеств – подлости и низости. Видимо, в «Пари НН» решили освободить бюджет. А ещe, видимо, посчитали, что я, Вадим Шпинeв, одной ногой уже на том свете, а значит, у меня нет никаких перспектив. Я просто объясню, в чeм собственно вся суть. Между «Пари НН» и мною существует агентский договор, который был заключeн и подписан всеми сторонами в начале 2023 года. В этом договоре присутствует пункт о выплате агенту 30% от продажи Сулейманова за реальные деньги в любой клуб минус определeнные расходы. Договор этот зарегистрирован в РФС.

Новое руководство «Пари НН» кулуарно говорит, что не знало о существовании этого договора, но это бред для нищих, потому что договор есть в базе РФС, дубликат его хранится у юриста клуба, а сам договор составлен без нарушений.

Согласно трансферному договору между клубами, цена будущего выкупа Сулейманова «Локомотивом» – 60 миллионов рублей. Под этим договоры есть подписи всех сторон. 30% от этой суммы минус определeнные расходы – это чуть меньше 15 миллионов рублей. Именно эти деньги мне должен клуб «Пари НН». Мы будем обращаться в палату по разрешению споров, судиться. Вы ведь понимаете, что «Пари НН» решил заключить договор на один рубль, чтобы если что показать его в палате при наличии спора.

Господин Кондратов уверяет Никитина, что всe решит, что у него есть связи в палате по разрешению споров РФС, что он знает всех юристов, что палата работает по звонку. Посмотрим, что об этом думает президент РФС, если увидит мою речь. Я не верю, что он останется безразличным. В «Пари НН» утверждают, что я пытаюсь регулировать хозяйственную деятельность клуба, но это не так. Этот клуб слишком далеко от меня, мне туда не хватит сил дойти. Просто ранее с прошлым руководством «Пари НН» у нас было чeткое понимание, у клуба была стратегия – подписывать молодых игроков, а потом их продавать. Именно так был и подписан Тимур.

Эта ситуация – лишнее подтверждение того, что за последние два года в нашем футболе увеличивается количество проходимцев, дилетантов, негодяев и просто нефутбольных людей. Из-за таких управленцев планка нашего футбола всe ниже и ниже. Но не надо забывать, что помимо законов РФС, в которые я очень верю, существует юрисдикция ФИФА, агентский регламент. Согласно ему мы имеем право обращаться в CAS. Боюсь, что в CAS у господина Кондратова кольчужка будет маловата.

Топ-3 клиента Шпинева: