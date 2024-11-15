Слуцкий сделал заявление о своем будущем в «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил, продолжит ли он работать в китайском клубе.

– У меня контракт еще на год. Изначально подписывал на два года. Хотя наши ведущие инсайдеры – как Карп [Иван Карпов] – сообщали, что на один год, но на самом деле на два.

– Есть предложения продлить, улучшить условия?

– Мы пока на эту тему не говорили. В Китае все очень концептуально: проводятся большие совещания. Например, первый круг закончился, все службы садятся, серьезные отчеты, презентации.

У нас еще не было такого разговора, сезон не кончился, еще две игры в Лиге чемпионов, еще месяц я буду в Китае. Так что пока на эту тему не говорили.

Но год у меня еще есть, и есть огромное желание преодолеть эту разницу в одно очко, чтобы на следующий год это произошло.

У «Шанхай Порт» кончился контракт с Оскаром – понятно, что такого легионера им сложно будет взять. И мы, надеюсь, будет прогрессировать, развиваться. Очень хотелось бы довести дело до конца, до чемпионства.

Слуцкий тренирует «Шэньхуа» с января 2024 года.

В дебютном сезоне он привел команду к финишу на 2-м месте в чемпионате.

«Шанхай Шэньхуа» лидировал за 2 тура до конца первенства.

При Слуцком клуб выдал лучший результат в Суперлиге за 16 лет.

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