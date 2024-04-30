Ротенберг – об отравлении «Сочи» в Грозном: «Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался об отравлении команды в Грозном на прошлой неделе.

«Ахмат» выиграл со счетом 1:0.

В «Сочи» утверждают, что отравились 14 игроков и 5 технических сотрудников.

Они проживали в отеле The Local Hotels Grozny, но там сказали, что ничего не знают об инциденте.

– Руководство «Сочи» еще не высказывалось по поводу инцидента, который произошел перед матчем с «Ахматом». Как бы вы могли прокомментировать случившееся?

– Инцидент уже прошел. Нет претензий ни к самому клубу, ни к его руководству. Наши ребята находились в гостинице. Руководство «Ахмата» или сам клуб никак не могли повлиять на эту историю. Письмо было написано. Если бы лига, которая вообще никак не отреагировала, отреагировала вовремя, мы могли бы перенести матч. Потому что руководство «Ахмата» было готово на это. У нас нормальные, дружеские отношения с клубом и с их руководством. Если бы лига отреагировала, мы бы перенесли игру на резервный день.

– Президент РПЛ Александр Алаев сказал, что решение о переносе матча в таких ситуациях не только за ним, но и за главой РФС Александром Дюковым.

– Письмо в РФС было. Они ждали представления лиги и того, как она это видит. Но дело уже прошло. Чтобы не доводить этот инцидент до скандала, я сказал ребятам: «Выходите играть». И взял ответственность на себя.

– Александр Алаев также заявил, что ситуацию форс-мажором не считает.

– Я считаю, что это именно форс-мажор. Но уже не о чем говорить. У меня нет претензий. Что было, то было.

– Вы виделись на заседании исполкома РФС с генеральным директором «Ахмата» Ахмедом Айдамировым. Обсудили случившееся?

– Никто не задавал вопросов. Я просто спросил у Алаева, почему не было представления от лиги. Он ничего толком не ответил. Говорит, что позвонил генеральному директору «Сочи» Дмитрию Рубашко. Они общались, но о чем, я так и не понял. Оставалось мало времени, и нам засчитали бы техническое поражение. Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Это было сделано, чтобы не было никакого скандала. Это не в моих правилах. Спорт есть спорт. Все должны это понимать. С «Ахматом» у нас дружеские отношения. Они всегда пошли бы навстречу.

– В «Ахмате» заявили о готовности провести расследование. Вы в нем нуждаетесь?

– После драки кулаками не машут.