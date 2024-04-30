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Ташуев назвал ведущего тренера России

30 апреля 2024, 19:36
7

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев высоко оценил мастерство коллеги Валерия Карпина.

  • Карпин тренирует «Ростов» и сборную России.

«Ростов» – команда атакующая, доминирующая. Валерий Георгиевич Карпин – ведущий специалист у нас в России. Не удивительно, что ростовчане хорошо играют в атаке.

Он уже шестой год в «Ростове», поэтому команда сбитая, показывают хороший футбол, ему доверяют, а мы за него радуемся, болельщики радуются!» – сказал Ташуев.

  • У Карпина летом истекает контракт со сборной, но РФС заинтересован в продолжении сотрудничества.
  • Тренер не имеет в карьере ни одного трофея.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Ташуев Сергей Карпин Валерий
Комментарии (7)
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FCSpartakM
1714501802
Работает с Ростовыи и ничего не добился. Даже Сочи умудрился с физруком лысым стать вторыми за это время
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СПОРТ 21 века
1714542370
Ведущий тренер в России прямо сейчас это Сергей Игнашевич. Из скромного состава делает Балтику большой командой. Он же написал с Балтикой рекорд в Первой лиге. Он же за три года работы ни разу за всё время не проиграл с Балтикой с крупным счётом. Самый позорный счёт у Балтики при Игнашевиче считается 3:1 от Алании в ничего не значащем матче. К тому времени команда Игнашевича уже обеспечила себе РПЛ. А как на счёт самой громкой победы в сезоне над Ахматом? Какой ещё тренер в России добивался забить пять мячей в первом тайме со своей командой НА ВЫЕЗДЕ? Только Игнашевич. Так почему он не может быть ведущим?
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Саша-Юрков.-yandex
1714579241
Такова говнюк а,как Карпин ещё поискать в Эстонии если только.
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ABF
1714582118
И чего же такого Карпин где-то добился? Что у него был плохой состав в Спартаке? Только идиоты будут кричать: «Валера, верим»
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ABC--google
1714644485
Все плохие.
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