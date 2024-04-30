Ташуев назвал ведущего тренера России

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев высоко оценил мастерство коллеги Валерия Карпина.

Карпин тренирует «Ростов» и сборную России.

«Ростов» – команда атакующая, доминирующая. Валерий Георгиевич Карпин – ведущий специалист у нас в России. Не удивительно, что ростовчане хорошо играют в атаке.

Он уже шестой год в «Ростове», поэтому команда сбитая, показывают хороший футбол, ему доверяют, а мы за него радуемся, болельщики радуются!» – сказал Ташуев.

У Карпина летом истекает контракт со сборной, но РФС заинтересован в продолжении сотрудничества.

Тренер не имеет в карьере ни одного трофея.

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