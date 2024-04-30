РПЛ запретит играть судимым футболистам

Президент РПЛ Александр Алаев анонсировал ввод механизма, который не позволит игрокам с судимостью выступать в лиге.

«Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге. Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС. Уверен, что он будет разработан. Сейчас его нет, дайте нам сезон закончить.

Я не слежу за судьбой Квинси Промеса, я слежу за событиями в РПЛ. В текущем сезоне изменений в регламенте не будет, а на следующий сезон подумаем, как такие случаи учесть. Это тонкий вопрос – признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в РПЛ и РФС опытные, выберем алгоритм», – сказал Алаев.