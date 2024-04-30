Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ запретит играть судимым футболистам

30 апреля 2024, 20:09
14

Президент РПЛ Александр Алаев анонсировал ввод механизма, который не позволит игрокам с судимостью выступать в лиге.

«Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге. Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС. Уверен, что он будет разработан. Сейчас его нет, дайте нам сезон закончить.

Я не слежу за судьбой Квинси Промеса, я слежу за событиями в РПЛ. В текущем сезоне изменений в регламенте не будет, а на следующий сезон подумаем, как такие случаи учесть. Это тонкий вопрос – признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в РПЛ и РФС опытные, выберем алгоритм», – сказал Алаев.

  • Спартаковец Квинси Промес сейчас находится в тюрьме в ОАЭ.
  • Вероятно, его ждет экстрадиция в Нидерланды.
  • Там игрок приговорен к лишению свободы.

Еще по теме:
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата 9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы 4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1714498017
А как же на свободу с чистой совестью ???
Ответить
Волжанин064
1714498257
Ну а что тогда судимым делать если на работу не берут . опять идти на криминал ?
Ответить
...уефан
1714500129
...э-э-э! У вас вообще с головкой не лады?... Конституцию РФ перечитать на досуге не хотите?...
Ответить
NewLife
1714500850
Это же чистый кретинизм в угоду высокопоставленным немытым хейтерам. Позор.
Ответить
NewLife
1714501018
Поскольку Александр Алаев юридически не.грамотен, он не может руководить РПЛ и должен уйти в отставку.
Ответить
FCSpartakM
1714501279
А почему об этом не думали во времена Мамаева и Коки? А, они свои были
Ответить
rash1959
1714501952
Бл. питорские даже Промеса в тюрьме боятся.
Ответить
Cleaner
1714502612
Что значит с судимостью? Что, если футболист отбыл наказание, его в футбол не возьмут? На каком основании? А таких, как Промес, которые бегут в Россию, чтобы скрыться от правосудия, то да, таких не должно быть в российских командах. СТЫДНО за Спартака...
Ответить
САНЁК17
1714506987
Это тема точно про…. Спартака направлено,не мытые не могут победить Спартака без Квинси, а если они присоединятся то вообще жалет будут про продление контракта с Семаком
Ответить
Главные новости
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
22:46
1
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
22:05
3
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
9
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
2
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
3
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Все новости
Все новости
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
23:10
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
22:58
1
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
22:29
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
15
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+