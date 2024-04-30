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  • Колыванов: «Зенит» в последних 2 матчах создал 2-3 момента, а бразильцы отбывают номер»

Колыванов: «Зенит» в последних 2 матчах создал 2-3 момента, а бразильцы отбывают номер»

30 апреля 2024, 17:27
2

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов оценил игру «Зенита» в последних играх.

«Зенит» по потенциалу – одна из самых сильных команд в нашем чемпионате, но поведение игроков на поле вызывает вопросы. Как у болельщиков, так и у руководства. «Зенит» за последние два матча создал два-три момента максимум, да и то не стопроцентных. Да, подходы, навязывают борьбу, понятно. Но с таким качественным подбором футболистов должны делать на футбольном поле больше – и создавать, и обыгрывать. Чуть выше играть.

Команда как будто просто играет в футбол, а нужно бороться, прикладывать сверхусилия. А бразильцы выходят на поле и отбывают там номер. Нет заряженности, глаза не горят, поэтому и результат такой плачевный», – сказал Колыванов.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ только благодаря дополнительным показателям.
  • Петербурцжы выиграли 5 последних сезонов.
  • 6 сезонов чемпионата России подряд выигрывал только «Спартак» в 1990-х годах.

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Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Колыванов Игорь
Комментарии (2)
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Дубина
1714488440
Цыгане поняли что в помойке можно не че не делать и бабло зарабатывать бешеное))) Два три года помучался в лазурятне и бегом от туда!!!
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FCSpartakM
1714502498
А тренер не должен бразильцев разбавлять, если они заскучали? А , я забыл, Сережа до того там на скамейке людей приютил, что они выходят в кубке и весь тайм отбиваются от мертвого Спартака. Все, что происходил с б()мжами -это исключительно про!б Семака, который не умеет ротировать состав и нащупывать слабые стороны своей команды. Он привык, что Малколм обведет деревьев и выкатит на пустые кому-то. А оказывается надо еще и тренировать
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