Колыванов: «Зенит» в последних 2 матчах создал 2-3 момента, а бразильцы отбывают номер»

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов оценил игру «Зенита» в последних играх.

«Зенит» по потенциалу – одна из самых сильных команд в нашем чемпионате, но поведение игроков на поле вызывает вопросы. Как у болельщиков, так и у руководства. «Зенит» за последние два матча создал два-три момента максимум, да и то не стопроцентных. Да, подходы, навязывают борьбу, понятно. Но с таким качественным подбором футболистов должны делать на футбольном поле больше – и создавать, и обыгрывать. Чуть выше играть.

Команда как будто просто играет в футбол, а нужно бороться, прикладывать сверхусилия. А бразильцы выходят на поле и отбывают там номер. Нет заряженности, глаза не горят, поэтому и результат такой плачевный», – сказал Колыванов.