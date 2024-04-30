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«Стыдно»: Мусаева упрекнули за косноязычие

30 апреля 2024, 15:50
17

Футбольный агент Антон Смирнов возмущен пресс-конференцией главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева после матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

«Мурад, говоришь ты, а стыдно нам. Нет в русском языке прилагательного «двуякое». Есть двоякое. Российский главный тренер, который на русском языке говорить нормально не может, кем может управлять вообще?» – написал Смирнов.

  • Мусаев вернулся в «Краснодар» этой весной, сменив Владимира Ивича.
  • «Краснодар» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.
  • За 16-летнюю историю у «Краснодара» 0 трофеев.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (17)
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...уефан
1714482397
...скажи ещё, что "чугуния" в таблице Мендельсона нету! Совсем писарчуки охамели!...
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Давид59
1714483401
Хммммм, Пожалуй не соглашусь. Вот Трапатони примерно также говорил, когда Баварию тренировал. И ничего, Лигу чемпионов даже взял
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Мордаванин
1714484088
Ха-хапредъявы Смирнова к Мусаеву гугольмастер славянской письменности
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Просто-333
1714484247
Интеллектуал, блин. А сами когда комментируют- хоть стой, хоть падай...
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MazaiNN
1714485937
Не стоит обсуждать как мы говорим на Кубани. В русском языке нет - я скучаю ЗА тобой а у нас есть. И ложили мы на мнение окружающих. Смысл сказанного уловили? Значит говорим так как нужно.
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life85
1714492674
"До запятой" решил #******** ...
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Xanoqlan-Qulu-google
1714504980
Не понимаю уж слишком много напатков на М.Мусаева.Пройдеть год и многим будеть стыдно.Он профессионал ,за ним будушее футбола.Он добьется своей мечты.
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