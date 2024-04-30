«Стыдно»: Мусаева упрекнули за косноязычие

Футбольный агент Антон Смирнов возмущен пресс-конференцией главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева после матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).
«Мурад, говоришь ты, а стыдно нам. Нет в русском языке прилагательного «двуякое». Есть двоякое. Российский главный тренер, который на русском языке говорить нормально не может, кем может управлять вообще?» – написал Смирнов.
- Мусаев вернулся в «Краснодар» этой весной, сменив Владимира Ивича.
- «Краснодар» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.
- За 16-летнюю историю у «Краснодара» 0 трофеев.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова