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Гуренко оценил возможный трансфер Джикии в «Локомотив»

30 апреля 2024, 17:47
6

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном приходе в команду защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Может ли оказаться Джикия летом в «Локомотиве» будет зависеть от политики клуба, чего хочет главный тренер и руководство. Понятно, что это одна из самых молодых команд сейчас, но надо думать об обороне, потому что есть проблемы, команда много пропускает. Но тут вопрос не только к защитникам, а ко всей команде.

Если «Локомотив» хочет решать высокие задачи, то надо решать вопрос с обороной. Джикия – опытный, квалифицированный и добротный футболист, понятно, что у него были ошибки, но защитники не играют без ошибок. Но надо понимать, что один игрок тут не решит, потому что это комплексная проблема. Если купишь одного-двух футболистов, то проблема сама не решится», – сказал Гуренко.

  • Джикия в этом сезоне провел 11 матчей за «Спартак».
  • Он воспитанник «Локомотива».
  • Летом он станет свободным агентом.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (6)
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andr45
1714490182
Забирайте ребята эту опытную и мастеровитую мразь))) Я лично буду вам признателен)
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САДЫЧОК
1714495132
Шлак в Локо!
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alefreddy
1714506875
забирайте сейчас все хорошо без него
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Loko_Roma
1714507068
Ветеренарам РПЛ нужно спасать Нн, сочи и прочие балтики
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Юрий-Луговой-google
1714558502
Может опыт в центре обороны и не помешал бы. Не самый плохой вариант я вам скажу
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