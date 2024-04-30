Гуренко оценил возможный трансфер Джикии в «Локомотив»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном приходе в команду защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Может ли оказаться Джикия летом в «Локомотиве» будет зависеть от политики клуба, чего хочет главный тренер и руководство. Понятно, что это одна из самых молодых команд сейчас, но надо думать об обороне, потому что есть проблемы, команда много пропускает. Но тут вопрос не только к защитникам, а ко всей команде.

Если «Локомотив» хочет решать высокие задачи, то надо решать вопрос с обороной. Джикия – опытный, квалифицированный и добротный футболист, понятно, что у него были ошибки, но защитники не играют без ошибок. Но надо понимать, что один игрок тут не решит, потому что это комплексная проблема. Если купишь одного-двух футболистов, то проблема сама не решится», – сказал Гуренко.